世紀血案爭議延燒 錢人豪批創作不應在別人痛苦上

（中央社記者王心妤台北10日電）錢人豪執導的「隧道大逃殺」今天舉辦發布會，而電影「世紀血案」爭議延燒，曾跟「世紀血案」製片郭木盛合作的錢人豪表示，創作不應該建立在別人家庭的痛苦上。

電影「世紀血案」改編自林宅血案，但並未取得家屬授權而引發討論。錢人豪受訪表示，18年前曾跟此片製片郭木盛合作拍片，已經多年沒有聯絡，但認為「創作不應該建立在別人家庭的痛苦上」。

演員王自強則是跟「世紀血案」製作團隊合作前部作品「幻術」，他今天受訪表示，事前並不知道「世紀血案」跟「幻術」是同個出資者跟同個製片，但當年拍攝過程很高調，與此次狀況截然不同。

至於資金，他則說，這不是演員能掌握的範圍，「資金部分，演員不會知道，大家會去猜測背景，什麼藍的、綠的、紅的資金，這個沒有答案。」（編輯：龍柏安）1150210