世紀血案蘇敬軾自認中國人！他轟：喪心病狂

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑篡改歷史等引發軒然大波，導演徐琨華已道歉並表示暫停一切後製工作。不過，該電影的出品人、費思兔文化公司的老闆蘇敬軾至今仍神隱。對此，台灣青年世代共好協會的理事長張育萌今（9）日揭露，蘇敬軾過去接受中國中共《解放日報》訪問時自承「骨子裡是典型中國人」，身為中國肯德基的老闆，因禁藥風波後退休才跑回台灣拍電影，痛批蘇敬軾所作所為根本是喪心病狂。

張育萌今發文揭露，《世紀血案》的出品人蘇敬軾是台灣人，但卻在去年接受《解放日報》記者尤蒓潔訪問時，竟然大言不慚說出「骨子裡我是很典型的中國人」。《解放日報》是中共上海市委的機關報，屬於上海報業集團。

張育萌表示，蘇敬軾於1998年當上「中國百勝集團」的總裁，該集團旗下有中國的肯德基和必勝客，門市達7千多家。事實上，早期到中國肯德基的班底主要都是台灣人，因為蘇敬軾想到亞洲營運標準最高的快餐公司，就是台灣的麥當勞。他自爆：「我想這不是現成的嗎？把台灣麥當勞的人挖到大陸來就好了」，蘇敬軾也不覺得這有什麼問題，他說過：「那個年代的台灣菁英，父母這輩大多來自大陸，回大陸就是回老家」。

張育萌指出，從2007年到2009年，中國商務部高調會見蘇敬軾，討論百勝在中國的發展，中國商務部副部長姜增偉更連續3年公開會見蘇敬軾。不過到2012年開始，央視直接公開揭露，肯德基的原料雞供應商餵18種抗生素的「禁藥黑幕」。上海食安辦也沒有給蘇敬軾留面子，直接公佈調查，發現從2010年以來，百勝委託的第三方檢測就曾驗出8批產品的抗生素殘留不合格，但檢測結果告訴百勝後，百勝沒有第一時間通報監管單位。

張育萌接著指出，而後蘇敬軾公開道歉，承認檢測結果沒有主動通報政府，並會進行「系列整改工作」。在這之後，蘇敬軾就突然宣布他要退休了。而2015年，退休的蘇敬軾突然對電影就有興趣，而且還不留在中國拍，「剛好」想回台灣拍「政治題材片」。3年後，他成立一家資本總額只有3萬塊台幣的「費思兔文化娛樂股份有限公司」，公司就登記在「台北市中山區松江路158號6樓之5」。光登記在這個地址的公司，至少就有8家。從國際生醫、管理顧問到開發，一拖拉庫公司都在這。

張育萌表示，公司才成立1年多，就拍好第一部電影《幻術》，就是指涉李登輝是陳水扁319槍擊案的幕後主使那部片。可怕的是，當時拍《幻術》前，團隊也不訪當事人。就算多數電影裡的角色都還在世。而且，蘇敬軾還很得意，他的所有角色都用真名，連改名假裝架空歷史都不願意。這已經不是要重新詮釋歷史，根本是篡改歷史。

張育萌接著痛批，然後，蘇敬軾拍出《世紀血案》這種垃圾，台灣演員被推到前線道歉，他本人至今還神隱，到底憑什麼？整個製作團隊裝瞎、裝睡，竟然敢用聲明說「初衷是希望反映台灣處於轉型期歷史，讓大眾更認識自己家園」，請問蘇敬軾，你的家園到底是哪裡？用自己鬼扯的「推理」，把台灣歷史的悲劇，嫁禍給為民主打拼的前輩，根本是喪心病狂。你如果真的愛台灣，為什麼還會對《解放日報》講出：「我一直相信，中國人可以以自己的智慧和努力，建設出更好的文明。這不單是中華民族的偉大復興，更是人類文明的進步」這種話？

