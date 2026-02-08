《世紀血案》七大爭議懶人包！沒獲授權硬拍還騙演員 寇世勳認錯籲劇組停播

《世紀血案》擅拍林宅血案惹議。導演徐琨華（圖左）至今未露面，身分遭起底為當年的「警備總部發言人」後代，劇組前輩寇世勳今發文致歉。 圖：翻攝自HKIFF臉書專頁／網路

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》未獲授權拍攝林義雄家族慘案，引爆輿論反彈。導演遭起底為警總發言人後代，演員夏騰宏更稱「資料稀少只能靠想像」，無視多名當事人與見證者仍在世，被批冷血。資深演員寇世勳今（8）日致歉，坦承歷史認知不足造成二次傷害，並呼籲劇組停止製作與傳播。本刊整理這部耗資5千萬、尚未上映卻引爆風暴的７大爭議始末。

1. 爭議引爆點：殺青記者會態度輕浮，一句「不嚴重、不恐怖」點燃怒火

2月1日的《世紀血案》殺青記者會上，演員對歷史悲劇的輕率態度引發社會撻伐。會中資深演員寇世勳稱劇本「無強烈意識形態」；楊小黎形容演出過程有如「福爾摩斯與華生辦案的快感」；李千娜更脫口表示重啟調查後事件「好像可能不是那麼嚴重、不恐怖」。這些言論遭社會大眾嚴厲批評，質疑在談論嚴肅歷史悲劇時，演員談笑風生極不恰當。隨後，曾任林義雄秘書的現任監察委員田秋菫證實，林義雄創辦的慈林基金會對此片毫不知情，確認電影是在「未經授權」情況下拍攝，輿論瞬間炸鍋。

2. 活人當死人拍？當事人皆在世，演員竟稱「資料稀少」靠想像

外界最難以接受的，並非只是戲劇創作本身，而是劇組對「仍然活著的歷史」近乎刻意的忽視。林宅血案的核心當事人——林義雄本人、其妻方素敏，以及當年倖存的長女林奐均，至今皆仍健在；包括當年代為簽署病危通知書的田孟淑（田媽媽）、第一時間發現命案現場的林義雄前任秘書田秋菫，以及隨後趕抵現場的前立委林濁水等關鍵見證者，也都仍能清楚陳述當年的經過。

在這樣的前提下，參與演出的演員夏騰宏卻對外表示，由於「影像資料稀少」，只能依靠照片去「想像」林義雄的神韻。這番說法一出，立即引爆輿論怒火。大量網友質疑，當多數當事人與受害者仍在世、仍能發聲的情況下，劇組卻選擇不拜訪、不求證，逕自以想像補齊歷史空白，究竟是專業怠惰，還是刻意迴避？

3. 加害者後代搶詮釋權？導演身分敏感遭起底

《世紀血案》劇情鎖定1980年震驚全台的林宅血案，當年林義雄因美麗島事件遭警備總司令部軍法處起訴，家中祖孫三人卻在228當天慘遭刺殺。然而，該片導演徐琨華自事件爆發後始終神隱，隨後被起底父親為知名導演徐小明，祖父更是當年的「警備總部發言人」徐梅鄰。這種由「威權體制加害者後代」來拍攝「受害者故事」的強烈反差，被外界質疑是在搶奪歷史傷口的詮釋權，甚至有「洗白」之嫌，引發強烈批判。

4. 劇組涉欺瞞演員？合約保證授權全是假

風波爆發後，年輕演員群紛紛發聲明自清。從聲明內容可見，劇組疑似在簽約時隱瞞實情。飾演林義雄的夏騰宏與簡嫚書指出，合約中明確載明製片方「已保證取得合法授權」，事後才知被騙。飾演施明德的黃河坦言，曾要求拜訪家屬卻被劇組以「家屬不願被打擾」為由勸退。楊小黎直言若知情絕不接演，李千娜更宣布捐出全數片酬給慈林基金會以示負責。

5. 寇世勳道歉：承認造成二次傷害，籲劇組停止製作

隨著爭議延燒，劇組「大前輩」寇世勳於今(8)日打破沉默，發出長文向林義雄家屬及228受難者致歉。他坦承因個人對歷史認知不足，造成家屬二次傷害，對此深感自責。寇世勳指出，經過沈澱意識到自己受成長環境局限，忽略了威權體制下角色的意識形態。他更罕見向製作單位提出嚴正呼籲：「在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」他也祈請大眾給予年輕演員反思空間，展現前輩承擔責任的態度。

6. 幕後資金疑雲：肯德基教父曾拍319槍擊案

該片製作公司之一的「費思兔文化」創辦人蘇敬軾，過去曾任中國百勝餐飲集團總裁，手握肯德基、必勝客等品牌，被譽為「中國餐飲教父」。他退休後轉戰影壇，2019年就曾製作影射319槍擊案的電影《幻術》引發爭議。此次又涉足敏感的林宅血案，讓外界對其拍攝動機與資金來源充滿疑慮。

7. 製作方避重就輕：未解之謎仍多

面對排山倒海的質疑，製作公司雖發聲明致歉，強調絕無不敬之意，並承諾將「主動說明、虛心聆聽」，但對於為何在未獲授權下執意拍攝、為何欺騙演員等核心問題，至今仍未正面回應。這部耗資5000萬的作品，未來是否能如期上映，目前已打上大大的問號。

