《世紀血案》不只李千娜失言！張雅琳點名寇世勳：對他人的傷痛漫不經心

記者陳思妤／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣慘痛事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制。民進黨立委張雅琳今（7）日指出，不只李千娜的發言有問題，包含寇世勳對於還要讀資料的不耐，都顯示對屬於他人的傷痛漫不經心，對這段「因國家體制壓迫」的悲劇毫無意識，林宅血案還不遙遠，當事人依然健在，「我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛」。

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，1980年2月28日，林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

而李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員於1日出席殺青記者會，相關受訪片段近日被翻出，寇世勳稱，關於228、林宅血案跟美麗島事件「你們這代人看到大概都是從媒體、網路得來」，但真相是什麼，這給了一個機會去訴說。他說自己演的角色是一個有高度的將軍，「沒有什麼特別的政治偏向」，他看了導演希望他看的資料包括自傳、訪問錄跟故事背景等，就一場戲，還是「給了我一堆東西要我看、要我讀」。

李千娜當時談及導演徐琨華拍攝該片的初衷時也稱，若僅透過網路查這件事，「可能永遠都會活在恐懼當下」，認為透過電影重新翻整這件事情，「好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖，又重新給了一個答案」。言論引起網友撻伐，稍早，楊小黎、簡嫚書、李千娜都發出聲明道歉。

張雅琳則在社群平台直言，她認為不只李千娜的發言有問題，包含寇世勳對於還要讀資料的不耐，都顯示幾位主角對這段「屬於他人」的傷痛漫不經心，對這段「因國家體制壓迫」的悲劇，毫無意識。這也代表社會上有這樣想法的人，還很多很多，轉型正義的議題還要很努力。

「但是，這不是演員們可以推卸責任的藉口」，張雅琳指出，影片、文學、音樂有其影響力，裡面架構的觀點，會影響觀眾對事件的理解；演員們說有搜尋資料、有做功課，然而這不代表可以肯定這次所謂的「重啟調查」，因為真相根本從未浮現，也絕非自己看完資料、覺得「好像沒那麼恐怖」，就認為事情可以被重新定義。

「恐不恐怖，從來不是你我說了算」，張雅琳直言，林宅血案還不遙遠，當事人也依然健在，「我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛」。她提到，自己喜歡韓劇「五月的青春」，用一種最貼近生活的視角敘述光州事件，讓人民共感，而男女主角得獎的致詞，更是令人動容，他們認為自己有責任好好演，傳遞那個時代的悲傷，那樣細膩、節制，帶著使命感要說好這段歷史。

張雅琳說，支持轉型正義的電影用各種角度去嘗試，做功課很重要，但得到家屬的同意更重要。

張雅琳臉書發文全文如下：

避免誤傷，我看完「世紀血案」主角群們的發言。

我認為不只李千娜的發言有問題，包含寇世勳對於還要讀資料的不耐，都顯示幾位主角對這段「屬於他人」的傷痛漫不經心，對這段「因國家體制壓迫」的悲劇，毫無意識。

這也代表社會上有這樣想法的人，還很多很多，轉型正義的議題還要很努力。

但是，這不是演員們可以推卸責任的藉口。影片、文學、音樂有其影響力，裡面架構的觀點，會影響觀眾對事件的理解。演員們說有搜尋資料、有做功課，然而這不代表可以肯定這次所謂的「重啟調查」，因為真相根本從未浮現。

也絕非自己看完資料、覺得「好像沒那麼恐怖」，就認為事情可以被重新定義。

恐不恐怖，從來不是你我說了算。

林宅血案離我們還不遙遠，當事人也依然健在，我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛。

我很喜歡韓國「五月的青春」，用一種最貼近生活的視角敘述光州事件，讓人民共感，而男女主角得獎的致詞，更是令人動容。他們認為自己有責任好好演，傳遞那個時代的悲傷。

那樣細膩、節制，帶著使命感要說好這段歷史。

我支持轉型正義的電影用各種角度去嘗試，做功課很重要，但得到家屬的同意更重要。

