《世紀血案》不只違法 李遠重話：踐踏台灣人，非常可惡

對於電影《世紀血案》引發的重大爭議，李遠重話批評。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕電影《世紀血案》聲稱翻拍1980年「林宅血案」，卻被爆製作前未事先取得受害者家屬林義雄同意，加上部分演員受訪時的爭議言論，引發強大的質疑與抵制聲浪。對此，文化部長李遠今天受訪時表示，這是踐踏台灣人，非常不妥、非常可惡，而且非常可怕。

李遠表示，大家都知道美麗島事件，加上那個林宅滅門血案，它的歷史對台灣來講是非常悲哀的一個悲劇，「所以我很難想像，有誰有能力來處理這個東西，所以我非常懷疑這整個東西。」李遠指出，它並沒有取得受害者家屬的同意，演員也有被欺騙，所以就法律面來講，它非常有問題。

而就動機來講，這組人過去拍過的電影《幻術》，就抹黑了李登輝，也抹黑了歷史，「我覺得轉型正義在台灣為什麼一直推不太動就是，因為我們一直被阻止了解真相，然後真相不了解，到了下一代的人，對於這種事情就會以為是一個很普通的事情，其實林宅血案在台灣的歷史上是非常非常重要的一個滅門血案，不能夠隨便詮釋他。」

至於導演與製片商是不是跟中國有關？李遠表示他不確定，但是以之前2019 年的《幻術》來看，是非常藐視台灣人，而且是貶抑臺灣人的，「你可以從他這個動機來看這一部，若真的拍出來，我完全相信他是又是再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史。」

李遠強調，雖然在台灣拍電影本來就不用報備，而且上片時也沒有審查制度，但這個片子非常有問題，因為他沒有取得當事人的同意，跟演員之間也有欺騙、糾紛，「我覺得非常有法律上的問題」。

