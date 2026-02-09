《世紀血案》主演、導演已道歉 蘇巧慧籲：別追究影響他們家人

立委蘇巧慧。資料照



電影《世紀血案》取材自1980年發生的「林宅血案」，近日先是因演員發言不當引發批評，後續又被爆出開拍至今從未知會當事人林義雄及家屬，導致輿論譁然。民進黨立委蘇巧慧今（2/9）在臉書呼籲，電影《世紀血案》所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。

先前因李千娜在《世紀血案》殺青記者會脫口說出，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，一番言論導致不僅她本人，就連女兒顧穎的臉書也被網友灌爆，「很替你難過，你媽媽覺得女兒被砍被滅門不嚴重不恐怖…」、「出來道歉！停止世紀血案電影上映！退出演藝圈！」、「身為他的小孩，代替媽媽受難，以你媽媽的標準，也是不嚴重囉？」

對此，蘇巧慧今發文強調，電影《世紀血案》所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。

蘇巧慧說，如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。

她表示，而世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。「我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。」

