《世紀血案》主演、導演發聲道歉 蘇巧慧籲別追究影響他們家人

民進黨立委蘇巧慧今喊話，血案電影導演和主演都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。（資料照片／董孟航攝）

國片《世紀血案》擅自改編台灣重大歷史事件「林宅血案」，不僅未取得受害者家屬同意，演員群殺青後還接連失言，衍生不少爭議，近日演員李千娜等人陸續發生致歉，仍有網友不滿對演員家人留下攻擊言論。對此，民進黨立委蘇巧慧今天（9日）喊話，導演和主要演員都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。

《世紀血案》爭議持續延燒，演員群、導演徐琨華近日也陸續發聲道歉，但仍有不少網友不買單，認為電影製片、出品人蘇敬軾也應道歉，以及電影不應該上架，甚至揚言抵制；另有網友為發洩不滿，跑到主演家人的社群留言謾罵。

對此，蘇巧慧表示，電影「世紀血案」所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府，那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。

蘇巧慧認為，世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活，大家團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。



