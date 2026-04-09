世紀血案未了 李千娜提告製片回應相信非本意

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李千娜（中） ／照片（本報資料照片）記者 倪有純

花費5000萬製作的電影《世紀血案》拍攝以「林宅血案」為主軸的故事，電影才要進入後製，因未獲得林義雄等人授權。即因未授權掀起軒然大波喊卡，所有製作費要付諸流水外。李千娜7日成為第一個提告製作公司的藝人。

根據某報報導，李千娜為「劇組向演員隱瞞未授權事實，導致主演群遭到民眾抨擊」一事，對《世紀血案》製作人郭木盛及費思兔文化娛樂負責人蘇敬軾提出刑事告訴。

李千娜和製作人郭木盛是多年好友，事發後還因失言向製作人求救過，郭木盛在7日晚在記者求証時表示，相信提告並非李千娜本意，一切交給律師處理，並且不會對外發言。

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不過特別的是導演徐琨華沒在被告名單中，據說是因為導演一職不負責取得授權，因此李千娜方暫緩對他提告。

由於林宅血案發生時間是228，和《世紀血案》殺青酒時間非常靠近，因未獲得林義雄等人授權之事被放大解釋。製作公司在李千娜等發言後引發世紀風暴，製作公司隨後發文道歉，接著電影主要演員楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等也都表示不知電影沒有取得當事人授權，全部道歉人都以演出未取得當事人授權電影而道歉，但在殺青記者會上的應答，是否得體全都撇掉。李千娜是第一個失言被罵最慘的，她因此被很多地方取消工作機會，後來連續道歉，才取得諒解，像胡瓜的秀場表演，就給她一全時段表演，讓她回到表演舞台。