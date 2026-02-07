《世紀血案》再爆爭議！傳影射史明組織成員涉案 史明文物館長批：引用情治單位假情報

《世紀血案》再傳爭議，史明文物館館長藍士博呼籲，舊曆年就要到了，垃圾就該送進焚化爐。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



改編「林宅血案」的電影《世紀血案》再傳爭議，除了未取得當事人林義雄同意就拍攝，史明文物館館長藍士博更指出，該片劇本確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明組織成員可能與林宅血案有關，然此說法是案發當時情治單位刻意栽贓的假線索，呼籲這部電影不應上映，「舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，垃圾就應該要送進焚化爐」。

史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博今（2/7）在臉書指出，《世紀血案》的劇本，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉1918-2019）組織成員可能與林宅血案有關的情節。

廣告 廣告

然而，藍士博向史明教育基金會董事會報告後得知，《世紀血案》製作單位從未與該基金會董事或史明故舊聯繫；所謂「史明或其組織成員涉案」一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。

藍士博批評，這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。

藍士博呼籲這部電影不應該上映，「我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」人們應該重新討論的是台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值；教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。

「沒有不敬的意思，但是有不敬的行為，請問是發一篇新聞稿可以處理的嗎？」藍士博意有所指地說，舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，「垃圾就應該要送進焚化爐」。