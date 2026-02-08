《世紀血案》再爆爭議！瘋傳劇本「影射史明是凶手」 他怒轟：刻意混淆歷史

電影《世紀血案》爭議連環爆，現又傳劇本中台詞影射已故台獨運動先驅史明是凶手。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

改編林宅血案的電影《世紀血案》爭議越演越烈，近日更有疑似電影劇本流出，當中隱射已故台獨運動先驅史明是凶手。對此，史明文物館館長藍士博指出，製作團隊不僅沒向史明教育基金會聯繫，也未查證史料，刻意混淆歷史，痛批「這部電影不應該上映」。

未獲證實劇本 爆影射史明是凶手

據網路流傳劇本截圖，2名角色對談中引述《史明口述史》，1人稱史明不僅出書寫台獨理論，還在台灣招兵買馬，在台搞爆炸破壞製造社會不安與政治對立，另1人則喊「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」；其中1人又指出仍有疑點，但也說因為沒有證據，認為「還有什麼可能？難道真是他？」被認為是影射凶手就是史明。

史明文物館館長轟：刻意混淆歷史

該流傳劇本內容，未獲官方證明真假，但已在網路引發輿論。藍士博透過臉書發文，表示《世紀血案》劇本中，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉1918-2019）組織成員可能與林宅血案有關的情節。

藍士博得知馬上與史明教育基金會董事報告，發現該部電影製作單位從未與本會董事或史明先生故舊等聯繫，而電影中疑暗指史明或其組織成員涉案一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，「事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一」。

藍士博痛批，電影製作團隊直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，也未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。

諷「垃圾就該要送進焚化爐」 藍士博：電影不該上映

藍士博呼籲，「我，藍士博，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力在此鄭重呼籲，這部電影不應該上映，我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」

藍士博諷刺說到，農曆新年將至，各種層面來說，「垃圾就應該要送進焚化爐。」同時也認為，台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值；教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。

