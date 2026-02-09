《世紀血案》再爆黑幕！職人成受害者：誤導歷史的棋子

《世紀血案》風波持續延燒。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）





電影《世紀血案》改編自1980年「林宅血案」，除了主演在記者會上失言，還未經當事人林義雄及家屬同意就拍攝，引起輿論撻罰，導演及主演群也相繼發聲道歉。桃園市議員黃瓊慧今（9）日轉發該片服裝規劃的廠商「西服先生」負責人王文杉的發文，才曝光製作過程倉促且不透明。

王文杉指出，他在去年11月19日受邀急迫訂製，12月初就要定裝，但當時劇中還有多個角色名單未定，時間相當緊迫，「整部片粗糙、用意，現在知道原因了。」從電影正式開拍到殺青僅花一個多月，並在2月1日舉行殺青記者會。

王文杉直言，在時間緊迫的狀況下，他們仍依然專業趕工，希望能呈現最真實的視覺，「直到看見演員們近日的聲明，我們才驚覺，原來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子。」

王文杉感嘆，「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史。」最後更呼籲希望真相能完整重現，「那些過往的權力過錯，欠林義雄家屬一個正式的道歉。唯有直面黑暗，歷史才不會重蹈覆轍。」



