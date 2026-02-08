《世紀血案》再爆「影射史明是幕後黑手」混淆歷史 監察院早揭當年警總6缺失
電影《世紀血案》改編自震驚全台的「林宅血案」，卻遭爆料在拍攝前後根本從未取得當事人林義雄先生及其家屬同意，引發外界怒火。台北101董事長賈永婕昨天（7日）晚間發文表示「想知道真相」，直言這段歷史令人「人神共憤」；史明文物館館長藍士博則進一步爆料，電影劇情中透過角色閱讀《史明口述史》，影射史明其組織成員涉入命案。其實監察院於2023年公布的結案調查報告早就否定，所稱「黨外或台獨人士涉案」，其實是當年為誤導社會、轉移焦點而編造的假線索。
賈永婕：我們這一代人成長背景藏黑暗歷史 誰能告訴我們真相
林宅血案發生於1980年2月28日，當時省議員林義雄因涉入美麗島事件遭羈押，當天首次公開審訊，歹徒卻在中午闖入其住處行凶，造成林義雄60歲母親林游阿妹，以及6歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均身亡，9歲長女林奐均重傷倖存，為一起政治恐嚇滅門慘案。
賈永婕昨天在貼文中提到，自己與林宅血案發生的年代同齡，直到近日才意識到「原來我們這一代人的成長背景裡藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史」，並質疑當年掌權者一手遮天、無法無天，「誰能夠告訴我們真相？」
《世紀血案》再爆爭議 情節影射史明為幕後黑手
不僅如此，史明文物館館長藍士博爆料，劇中人物透過閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明組織成員可能與林宅血案有關。事實上，這些說法不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，而是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。令他批評，「這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。」
監院報告揭警總6大違失 黨外人士與台獨團體皆不可能犯案
其實，監察院2023年調查報告就已明確指出，案發後情治單位對外宣稱血案是「陰謀分子內部報復」、「國際幕後操縱（影射台獨及黨外份子）」，但國安局早在1980年4月8號呈報給前總統蔣經國的極機密文件中即已研判，美麗島被告家屬、黨外人士與台獨團體等皆「不可能犯案。」
報告更指出，情治高層研判凶應是來自「國民黨內部的軍派鷹派人物」，意在打壓黨外勢力並製造動亂試圖奪權，調查卻仍執意朝「清查黨外陰謀分子」方向，藉此全面監控異議人士。監察院也發現，情治單位透過媒體釋放假消息，刻意影射林義雄的美籍友人涉案，卻隱匿其不在場證明，誤導社會輿論。
此外，倖存的長女林奐均曾被媒體引述指稱凶手是「來過家裡的叔叔」，但監院調查確認，林奐均在筆錄中表示她不認識兇手，這並非原證詞，而是情治人員對外放話假消息。
監察院表示，林宅血案過程充斥國家暴力痕跡，警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，糾正行政院並要求繼續追查，報告，直指「國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解」，更以「自導自演」的方式將責任嫁禍給台獨與黨外人士。
