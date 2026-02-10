《世紀血案》前作《幻術》也遭炎上 王自強扮槍擊疑犯緩頰「商業改編是常態」

王自強出席錢人豪《隧道大逃殺》記者會，他曾參與《幻術》飾演被懷疑是槍擊嫌犯的陳義雄。董孟航攝

電影《世紀血案》因拍攝爭議引發外界討論，曾與同製作團隊前作《幻術》的演員王自強，今天出席《隧道大逃殺》記者會時表示，自己並未收到《世紀血案》的演出邀約，但當初拍攝《幻術》時相當公開，「如果不講題材，就商業電影來看拍得還不錯。」

王自強表示，《幻術》裡面提到的東西，跟我們目前所知道的事情其實差不了多少，認為多數電影在改編真實事件時，難免會因戲劇張力進行調整或放大，但《幻術》並未明確指認兇手。「目前電影在Youtube上面全片公開，大家看完後捫心自問，就是把每個人所知道的事情編成一部電影。」他也認為大家可以去看完後自己判斷電影內容。

王自強飾演槍擊嫌犯是真實人物

王自強認為《幻術》就是一部標準的改編電影，特別是角色名稱並未刻意避開，皆為真實人物。王自強所飾演的陳義雄，正是事件中在漁港邊被帶走、遭懷疑涉及槍擊案，隨後返家接受調查，卻又離奇溺斃於漁港的關鍵人物。

廣告 廣告

王自強直言，這樣的故事本身就充滿灰色地帶與陰謀論，而電影也沒有給出明確答案，「我覺得《幻術》就是拿一個真實事件去改編成商業電影，生活中太多了。」

王自強（左2）出席導演錢人豪《隧道大逃殺》記者會，被問及參演《幻術》，他表示就是一部商業改編片。董孟航攝

資金來源「演員不會知道」

談及《世紀血案》，王自強表示新聞出來後才知道竟與《幻術》是同一個出資者、同一個製片。他也對比指出，《幻術》當年拍攝過程相當高調，不僅在台中封街拍攝總統車隊，拍攝消息早在開拍前就已流出，與此次引發爭議的狀況截然不同。

至於外界關注的資金背景，王自強則直言，這往往不是演員能掌握的範圍，「資金部分，演員不會知道，大家會去猜測背景，什麼藍的、綠的、紅的資金，這個沒有答案。」他也苦笑表示，演員反而是整個產業鏈中，最不可能知道資金來源的一群人。



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」

專訪／柯汶利《匿殺》改編艾普斯坦性醜聞！ 獻祭10種殘酷極刑揭密背後道德堅持

專訪／張鈞甯轉型女打仔騙媽「全是替身」 導演男友冷撂一句話被祭家法「跪榴槤殼」

歐陽妮妮住東京半月爆意外！愛兒染病「全家中鏢」 歐陽龍也倒下：人生第一次