《世紀血案》劇本暗示兇手是他！台獨領導史明文物館深夜怒發聲：國共聯手毁滅台灣

電影《世紀血案》故事描述林義雄家滅門血案，卻沒經過當事家屬同意拍攝，而網路上流傳出電影劇本，其中想影射台獨運動重要領導人物之一史明就是兇手，而史明文物館與獨立台灣會、財團法人史明教育基金會8日凌晨聯合在社群上憤怒發聲，直言：「相信有良知的台灣人都會非常生氣的。」

網路上流傳的劇本中，透過簡嫚書飾演的記者「想像」，暗示已於2019年離世的史明，就是當年血案兇手。史明文物館在臉書上發聲：「2026年228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毁滅台灣。在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼。」

聲明中並喊話：「勿忘228，相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是我們該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，咱要認清的是， 400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁。」

史明文物館聲明全文：

1962年史明著作的台灣人四百年史出版以來，已經成為台灣人學習台灣歷史不可或缺的著作之一，也自外於國民黨體制內黨國教育的歷史觀點。

歷史自有觀點及立場的因素在內，台灣人有台灣人的觀點，中國人有中國人的立場。

統治者及被統治者本就是對立的，中國人要併吞台灣、毀滅台灣，而台灣人想要獨立建國，不願被中國再度併吞而努力著。

但是，觀點及立場的不同，不代表可以偽造歷史、強姦民意，這也是國共一貫的手法。

台灣在國民黨的統治下，國民黨為防止台灣人意識的覺醒，以武力及法律雙重手段控制台灣，在此脈絡下產生許多慘絕人寰的歷史屠殺事件。

1947年的228大屠殺，接著清鄉、綏靖、白色恐怖手段控制台灣社會，使台灣人噤若寒蟬，更可惡者1980年228殘殺林家媽孫的林宅血案，這是第二次的228，1983年想嫁禍史明，主導派人殘殺老弱婦孺的林家媽孫仔沒成功，2026年228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毁滅台灣。

在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼。

勿忘228

相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是我們該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，咱要認清的是， 400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁。

獨立台灣會

財團法人史明教育基金會

史明文物館

共同聲明

2026/2/8凌晨



