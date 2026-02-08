即時中心／潘柏廷報導

美麗島事件受害者、律師林義雄，1980年面臨軍事法庭之際，6旬母親及7歲雙胞胎女兒慘遭殺害；但在真相尚未明白的時候，近日改編該案的電影《世紀血案》不僅陷入未與林義雄及其家屬授權翻拍的爭議外，現在社群外流的電影劇本中，更影射台獨左派運動者史明是主謀。對此，台灣基進今（8）日強調若劇本屬實，不僅顯示製作方完全不加辨識引用情治單位的假情報，甚至刻意扭曲歷史，為當時的威權政府擦脂抹粉。

台灣基進今日提到，改編「林宅血案」的電影《世紀血案》再傳爭議，社群媒體流出的電影劇本顯示，該劇透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射台灣獨立運動重要人物史明（施朝暉）與血案有關，史明文物館館長藍士博已公開表示，該說法是案發當時情治單位刻意栽贓的假線索。



因此，台灣基進黨主席王興煥表示，2020年促轉會的林宅血案報告，已經做出「威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除」的結論，如流出的電影劇本屬實，不僅顯示製作方完全不加辨識引用情治單位的假情報，甚至刻意扭曲歷史，為當時的威權政府擦脂抹粉。



接著，王興煥指出，影視對史實的改編可以小節不拘，但必須「大事不虛」，可以編寫三英戰呂布的虛構環節，但不能張飛打岳飛。當時日人時前田光枝因「盧修一案」而被逮捕，情治機關就刑求企圖逼她承認林宅血案乃史明指使。

快新聞／《世紀血案》影射史明為林宅血案主謀 台灣基進：刻意扭曲歷史

台灣基進黨主席王興煥。（圖／民視新聞資料照）

他進一步指出，林宅血案的當年調查從一開始就被刻意誤導到「黨外集團內鬨」以及「海外陰謀集團」的方向，追查對象包括前行政院長游錫堃、學者家博，以及施明德之妻艾琳達，最後證明這些人根本完全沒有涉案嫌疑。



總合上述，王興煥反問，如果血案真的有海外台獨或黨外人士，當時的國民黨政府怎麼不抓出來？王興煥續指，當年情治機關全面監控林義雄及其家屬，嚴密監控下，兇手卻能光天化日行兇並全身而退，合理令人懷疑監控者與兇手間存在默契，甚至可能源自上級授意。



最後，王興煥強調，若流出劇本為真，顯示電影的爭議不僅在影視倫理，還刻意用過去情治機關的栽贓手法「洗記憶」，企圖重塑台灣社會對威權時代的記憶，而如果製作方被證實真的有中國資金，更是對台灣社會發動的認知作戰。

原文出處：快新聞／《世紀血案》劇本流出！竟影射史明為林宅血案主謀 台灣基進開嗆了

