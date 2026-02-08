《世紀血案》劇本疑流出！史明遭影射「兇手」 基金會氣炸發聲

改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，被爆出未向家屬取得同意就拍攝，雖然劇組已出面道歉，但這場風波仍未平息。近日網路更流出一段疑似劇本內容，當中影射台獨運動先驅史明是此案兇手，引發譁然。對此，史明教育基金會也發聲回應。

《世紀血案》風波持續延燒，多名演員、劇組出面道歉。圖／台視新聞

《世紀血案》風波持續延燒，日前網上更流出一組疑似電影劇本內容，劇中的兩名角色透過對話方式，描述史明在台灣「招兵買馬、搞破壞」，還暗示他和重大政治事件有關，疑似影射史明就是這起懸案的兇手。

廣告 廣告

對此，史明教育基金會發表聲明，指出歷史自有觀點及立場的因素在內，「但是，觀點及立場的不同，不代表可以偽造歷史，這也是國共一貫的手法」。

基金會強調，在228將近之時誣衊史明是背後主導林家血案的真凶，這是第三次228事件，「在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼。」

史明文物館館長藍士博也在Threads上發文，稱電影中確實有影射史明可能與林宅血案有關的情節，讓他痛批劇組，「沒有不敬的意思，但是有不敬的行為，請問是發一篇新聞稿可以處理的嗎」。

藍士博強調，劇組並沒有與本會董事或史明先生故舊等人聯繫，「這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養」，呼籲這部電影不應該上映，痛批不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

《世紀血案》失言風波 李千娜二度道歉「宣布退出櫻花季」

《世紀血案》掀議 柯文哲喊「不該消費受害者」：面對歷史應往前看

以為「林宅血案」發生在228時期 賈永婕：現在才知道在我成長的年代