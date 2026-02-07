即時中心／梁博超報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，不僅被質疑未獲當事人授權開拍、導演遭起底是當年警總發言人後代，甚至參演藝人失言稱「可能不是那麼嚴重」等；雖然劇組和演員都陸續發聲道歉，但網路上流出疑似劇本部分內容，竟將林宅血案幕後兇手指向台獨運動先驅史明。對此，史明文物館館長藍士博怒批，這是當年情治單位的假情報，他鄭重呼籲這部電影不應上映，「我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」

包括前公視總經理馮賢賢、影評人鄭秉泓、作家楊索及多個電影評論粉專，昨日揭露電影《世紀血案》的電影劇本，竟透過角色閱讀《史明口述史》，影射史明組織成員可能涉案。

根據網傳劇本，電影中兩名角色透過對話指出，從《史明口述史》發現史明在台招兵買馬搞破壞，製造社會不安和政治對立。劇本中其中一角稱「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一角則指出仍有疑點，「但是，還是沒有證據啊。而且，我也看不出他說謊的蛛絲馬跡，他寫書的時候人都快死了，如果是他指使，大可以承認啊？」，但最後卻稱「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」不過，已殺青的電影中是否真有此橋段，目前仍不得而知。

史明文物館館長：案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一

對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博，昨晚在臉書發文直言，「沒有不敬的意思，但是有不敬的行為，請問是發一篇新聞稿可以處理的嗎？」他指出，《世紀血案》電影劇本，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉1918-2019）組織成員可能與林宅血案有關的情節。

藍士博表示，向史明教育基金會董事會報告後，得知該電影製作單位從未與基金會會董事或史明故舊聯繫；而所謂「史明或其組織成員涉案」一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，「事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。」

藍士博痛批，這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。他鄭重呼籲，這部電影不應該上映，「我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」

最後，藍士博認為大眾更應該重新討論，台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值；教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。「舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，垃圾就應該要送進焚化爐。」

快新聞／《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 他轟：當年情治單位假情報

台獨運動先驅史明，竟在電影《世紀血案》的劇本中被指涉是林宅血案幕後兇手。（圖／民視新聞資料照）

陳方隅轟混淆歷史 張之豪氣到「已經在反胃」

藍士博的文章一出，不少網友湧入留言，直批劇本造謠、惡意扭曲歷史。東吳大學政治系副教授陳方隅也留言怒轟，這根本就是試圖混淆歷史、洗白獨裁者、延續獨裁時代的刻意栽贓行為，非常下流惡劣

民進黨基隆市議員張之豪則表示自己「已經氣到在反胃了」，他指出，林宅血案在當時情治單位與黨國媒體的操作下，不斷栽贓嫁禍給黨外人士，「一路從澳洲學者家博、游錫堃、到史明，以上每個栽贓，都已經被調查報告踢爆為假。」他痛批，現在這個劇組把40幾年前警總的扯謊，再拿來寫成劇本、拍成影片，「狗屎就是狗屎，無論用焗烤、清蒸、炙燒都一樣，它仍是狗屎。」

原文出處：快新聞／《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 他轟：當年情治單位假情報

