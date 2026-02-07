《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 史明基金會轟誣衊：第三次228

即時中心／梁博超報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，昨（7）日網路上流出疑似劇本部分內容，竟將林宅血案幕後兇手指向台獨運動先驅史明。對此，史明教育基金會在今（8）日凌晨發表聲明，直言歷史自有觀點及立場，但不代表可以偽造歷史、強姦民意，這也是國共一貫手法；在2026年的228將近之時，竟誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，「這又是第三次228」。

包括前公視總經理馮賢賢、影評人鄭秉泓、作家楊索及多個電影評論粉專，昨日揭露電影《世紀血案》的電影劇本，竟透過角色閱讀《史明口述史》，影射史明組織成員可能涉案。

根據網傳劇本，電影中兩名角色透過對話指出，從《史明口述史》發現史明在台招兵買馬搞破壞，製造社會不安和政治對立。劇本中其中一角稱「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一角則指出仍有疑點，「但是，還是沒有證據啊。而且，我也看不出他說謊的蛛絲馬跡，他寫書的時候人都快死了，如果是他指使，大可以承認啊？」，但最後卻稱「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」不過，已殺青的電影中是否真有此橋段，目前仍不得而知。

對此，財團法人史明教育基金會與獨立台灣會、史明文物館，於今日凌晨共同發表聯合聲明指出，1962年史明著作的《台灣人四百年史》自出版以來，已經成為台灣人學習台灣歷史不可或缺的著作之一，也自外於國民黨體制內黨國教育的歷史觀點。歷史自有觀點及立場的因素在內，台灣人有台灣人的觀點，中國人有中國人的立場；統治者及被統治者本就是對立的，中國人要併吞台灣、毀滅台灣，而台灣人想要獨立建國，不願被中國再度併吞而努力著。

「但是，觀點及立場的不同，不代表可以偽造歷史、強姦民意，這也是國共一貫的手法。」聲明直言，台灣在國民黨的統治下，國民黨為防止台灣人意識的覺醒，以武力及法律雙重手段控制台灣，在此脈絡下產生許多慘絕人寰的歷史屠殺事件。

1947年的228大屠殺，接著清鄉、綏靖、白色恐怖手段控制台灣社會，使台灣人噤若寒蟬。更可惡者，1980年228殘殺林家媽孫的林宅血案，這是第二次的228，在1983年想嫁禍史明，主導派人殘殺老弱婦孺的林家媽孫仔沒成功；然而，2026年的228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毁滅台灣。

最後，該聲明直言，在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼。「勿忘228」，相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是大家該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，要認清的是，「400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁。」

