《世紀血案》劇本遭控沿用假線索 監院揭情治單位自導「台獨涉案」

電影《世紀血案》宣稱改編林宅血案，近日爆出拍攝過程未曾知會前立委林義雄及家屬，引發外界質疑。台北101董事長賈永婕7日晚間發文喊「想知道真相」，史明文物館館長藍士博更指出，電影疑透過角色閱讀《史明口述史》影射史明組織成員涉案。而監察院2023年調查報告早已明確指向，所謂「黨外或台獨涉案」是當年情治單位用來轉移焦點的說法。

40年血案再被提起

林宅血案發生於1980年2月28日。林義雄因美麗島事件遭羈押期間，其住處遭歹徒闖入行凶，母親林游阿妹及6歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遇害，9歲長女林奐均重傷倖存。調查指出，歹徒在白天滯留現場長時間，專挑老弱婦孺下手，事件震驚社會，至今真相仍備受關注。

劇本遭控沿用假線索

藍士博在臉書發文表示，電影確有情節以劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉）組織成員可能與血案相關。他指出，製作單位從未與史明教育基金會、史明故舊或相關人士聯繫。且「史明或其組織成員涉案」一說，並未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》，實為案發當時情治單位刻意釋放的假線索之一，批評劇組未查證史料、未洽詢相關方，呼籲作品不應以非虛構敘事混淆歷史。

監察院報告打臉說法

監察院2023年由監委蔡崇義、范巽綠提出的調查報告指出，案發後情治單位對外宣稱血案為「陰謀分子內部報復」、影射黨外與台獨，然而國安局1980年4月8日呈報蔣經國的極機密「日報」早已研析，美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士及相關組織「皆不可能犯案」。報告並提及，偵辦過程出現以媒體散布特定方向訊息、隱匿關鍵資料等情況，包含影射林義雄友人家博涉案、對外釋放與筆錄不符的說法等，導致偵辦方向遭誤導與社會觀感被牽引。

