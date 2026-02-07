《世紀血案》劇組認沒未徵求林義雄同意 道歉害演員遭炎上：會負起責任

簡嫚書（右起）、李千娜、楊小黎日前出席《世紀血案》殺青宴。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



電影《世紀血案》取材「林宅血案」，卻因未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而遭炎上，繼演員楊小黎、簡嫚書、李千娜接連道歉後，製作單位費思兔文化娛樂股份有限公司、風尚國際文化傳媒股份有限公司今（2╱7）也發聲明表示：「虛心接受所有建議。」

《世紀血案》製作單位終於發聲道歉：「雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

廣告 廣告

對於未取得林義雄與家屬同意，製作單位表示：「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

至於電影取材，製作單位說：「《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的『女記者』去重新審視、整理各種新舊視角。」

《世紀血案》眾演員成為箭靶，製作單位也認失疏，「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任」。最後強調：「本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」

更多太報報導

《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應

鄧紫棋12萬張大巨蛋門票秒殺 火速加場！搶票時間快筆記

簡嫚書聲明「被欺騙接下」《世紀血案》 對受難者家屬與社會道歉：到底做了什麼蠢事