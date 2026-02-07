《世紀血案》劇組認疏失 多位演員致歉並聲明不參與後續活動

記者王丹荷／綜合報導

電影《世紀血案》改編自臺灣真實社會事件「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人及家屬同意引發撻伐聲浪，製作單位今（7）日正式發布聲明，針對未第一時間請教當事人及造成演員困擾，鄭重向林義雄先生及社會大眾致歉，虛⼼接受所有建議，並會負起應有的責任。演員簡嫚書、李千娜、楊小黎、黃河、夏騰宏也發聲致歉。

聲明中指出，「雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

廣告 廣告

聲明也表示林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，對其家中發生如此不幸事故「絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提,主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」也提及演員職責在於專業表演，對於公司在執行過程中的「疏失及溝通不周」，導致演員遭受波及，公司表示鄭重致歉，並強調會「負起應有的責任」。

楊小黎今在社群致歉，表示最初洽談時製作方強調透過史料與不同立場呈現，在多數情況下也依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務，殺青記者會後，她主動詢問劇組是否取得家屬同意，得到的答案竟然是「沒有」，「這個回應讓我感到非常震驚！」楊小黎強調，無法認同未取得家屬尊重便創作的前提，坦言如果一開始就得知此事，會直接拒絕出演這個作品，並為自己沒有主動確認這一點向大眾致歉。

李千娜發表道歉聲明，對於記者會上輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，致上最大的歉意，並宣布將該片「全數片酬捐予慈林基金會」，「針對這次『世紀血案』電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

李千娜提到此片製作人郭木盛是過去拍戲而認識的前輩，自己因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，隨後才知道電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，自己沒有清楚查證，責無旁貸，除了檢討和接受所有的批評，對於捐出片酬也強調並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。

簡嫚書也於社群發長文聲明，向受害者家屬及社會大眾致歉，並坦言自己是在錯誤認知下接演，深感愧疚與自責。「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是1個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」

簡嫚書在聲明中表示，最初接獲邀約時，是演出1名追查真兇的虛構記者角色，身為演員的她，單純以為作品是在取得當事人同意的前提下進行創作，未料實情遠比想像中複雜。她坦言，自己對林家案件背後牽涉的龐大歷史與社會層面理解不足，僅憑劇本內容便誤以為這是一部企圖伸張正義的作品，對此難辭其咎。

而在殺青記者會上，簡嫚書才驚覺劇組不僅疑似未聯繫當事人，連導演、編劇都集體缺席，甚至連導演的身分背景也是當場聽其他演員提及才得知。「發現自己無意間竟成了加害人之一。」她表示真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事，宣布將不再參與《世紀血案》的任何後續宣傳與活動，也再次對所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。

黃河也發長文道歉，「這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沉重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。」「身為1名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。」

黃河強調，在接演前，他和經紀團隊都很擔心會讓當事人或家屬受到影響，因此明確要求製作方必須取得合法授權，才投入拍攝。在前製準備角色時，曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，「但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。」

黃河也坦承，「當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。」即使有合約保證，也忽略了在如此重大的歷史題材中，應更主動確認那份尊重是否落實，「對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。」目前已立刻停止相關宣傳與活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。「我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」

夏騰宏在聲明中透露，合約明確寫道「已保證取得本片的合法授權」，作為1名演員就是專心投入角色，認為能詮釋林義雄先生這樣1位在臺灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對他來說是艱難的挑戰與選擇，但沒能親自跟本人田調，始終揣懷著不安，對於自己被動的等待劇組聯絡，錯誤的判斷向林義雄先生致歉。

「我明白，這不僅是1個角色的演繹，更涉及1個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。」也澄清在記者會上表示林義雄相關影片較少，指的是「38歲時的林義雄先生」影像資料較少。

但為了詮釋林義雄年輕時的神韻，夏騰宏在準備期間閱讀了大量的照片與資料，接演這個角色的初衷，是希望透過戲劇形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。「在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。」於對各界的批評指教，「不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。」因為製片方確實未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，「我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」並再次向林義雄先生與家屬致上最深歉意。

《世紀血案》製作方發出聲明。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）