「世紀血案」劇組認「未獲授權」！演員致歉切割

改編林宅血案電影引爭議，演員道歉並捐片酬。（圖／費思兔文化娛樂）





改編自1980年林宅血案的電影〈世紀血案〉，還沒上映就掀起拒看爭議，劇組承認，他們的確沒問過林義雄，或是家屬意見就擅自開拍，演員們也紛紛道歉切割，說他們對於當事人沒授權，真的不知情，也是他們的疏忽，將不再參加相關活動，藝人李千娜更為失言道歉，並承諾將捐出片酬，期望能獲得諒解。

藝人李千娜出演電影〈世紀血案〉，改編自1980年震驚全台的林宅血案，卻脫口說出「不是那麼嚴重」，被網友炎上抵制。

藝人簡嫚書：「年輕人可能，都不知道這件事情，然後如果不重啟調查的話，那是不是我們都會一直活在，不知道真相的時代裡面。」

同為演員的簡嫚書，飾演調查案件的記者，但他跟楊小黎都形容，拍攝過程，有偵探辦案的快感引發撻伐，更讓大家不滿的是，林家血案至今未解，但電影劇組未曾徵詢林義雄，或其家屬意見就擅自開拍。

電影〈世紀血案〉製作人郭木盛：「我們是沒有經過他們同意，戲裡面說拍的東西，都是有根據的，這是一個虛構的故事。」

劇組發聲明承認，的確沒詢問當事人拍攝意願，是他們的疏忽，但首次擔任導演的，徐琨華也被質疑，電影〈世紀血案〉。

導演徐琨華：「大家好，我是徐琨華。」

徐琨華的爺爺徐梅鄰，曾任警備總司令部發言人，爸爸徐小明，知名製片與導演，立場身分引發議論，如今事件延燒，演員們紛紛發文道歉，李千娜承認錯誤言論的確不對，對於電影未獲授權，真的不知情，將會捐出所有片酬，希望能獲得諒解。

簡嫚書跟楊小黎也發文致歉說，當時合約有製作方保證已經獲得授權才接案，現在很憤怒不安，飾演施明德的黃河強調，曾主動提出想拜訪家屬，但劇組說對方不接受，他沒有再追問是他不對，夏騰宏則說，他不認同也不支持，沒有獲得授權的行為，未來不再參與〈世紀血案〉任何活動。

電影〈世紀血案〉製作人郭木盛：「因為他們被罵的已經快昏了，所以當然心裡上，有點不舒服，就把事情都推到公司來，拍完以後片子看完以後，我們想說再去拜訪（林義雄），然後可以把片子也給他看一下。」

拍前沒拜訪也沒獲授權，已掀起拒看風潮，〈世紀血案〉能否上映，充滿變數。



