《世紀血案》劇組道歉了！ 承認未通知林義雄：絕無不敬之意

電影《世紀血案》改編自台灣歷史懸案「林宅血案」，日前舉辦殺青記者會，卻因題材敏感，且未取得當事人同意而引發爭議。演員李千娜、楊小黎、夏騰宏與簡嫚書等人，分別因社群平台開心發文及受訪內容，遭網友痛批冷血、狀況外，進而引發炎上。

《世紀血案》劇組今（7）日發出正式聲明致歉，坦承「未在第一時間登門請教」，並強調演員僅負責專業演出，對於溝通不周導致藝人遭輿論波及，劇組將負起應有的責任。

《世紀血案》劇組聲明全文 針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下： 《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面，聊聊拍片花絮。雖然距離正式上映仍有一段時間，但在台灣，「林家血案」是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，仍引發各種疑慮。對此，我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。 此外，我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題，在此一併致歉。 林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸的事故，當年舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明，並虛心聆聽任何可能的意見與指教。 「林家血案」的背後究竟是否另有隱情，歷次政府重啟調查，均未有任何突破；但隨著時空推移，許多當事人陸續出書，回憶當年情景，因而提供了本片大量新的資訊。本片以虛構的「女記者」角色，重新審視並整理各種新舊視角。 演員的職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及，造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並將負起應有的責任。 本片唯一的初衷，是身為台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。 費思兔文化娛樂股份有限公司

風尚國際文化傳媒股份有限公司 敬上

