《世紀血案》劇組道歉了！認未獲林義雄授權拍攝：絕無不敬之意
電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，但因劇組未取得林義雄同意授權拍攝而引發強烈抵制聲浪。對此，劇組承認「並未在第一時間登門請教」授權事宜，但澄清絕無不敬之意，「未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」而參與演員該片的演員簡嫚書、夏騰宏、李千娜、楊小黎、黃河也發表了聲明，稱事前不知道電影未獲得林義雄本人授權。
簡嫚書7日則在社群平台發表長文向受害家屬與社會大眾致歉，並指製作方起初在合約中保證已取得當事人同意授權，「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。」宣布將停止參與該片後續宣傳活動。
簡嫚書表示，起初接演時曾被告知角色為追查真兇的虛構記者，並相信製作方在合約中保證已取得拍攝合法授權，原以為此作品是在當事人同意下進行發聲，直到2月1日殺青記者會上才首次得知劇組疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人的授權就進行拍攝。且記者會當天導演、編劇及製作方代表也未出席，令她感到錯愕與困惑。
事件爆發後，簡嫚書與經紀團隊及律師檢視合約，並確認製作公司未取得當事人的授權。她也反省自己對「林宅血案」了解不足，天真以為可以透過演出為此案發聲，卻未意識到案件涉及更多層面。
她也呼籲影視工作者，參與改編真人真事作品時必須審慎理解背後的歷史、倫理與法律層面，避免重蹈覆轍，「真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事」。
簡嫚書臉書全文：
因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。
最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。
在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。
由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。
然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。
事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。
已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。
此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。
夏騰宏臉書全文：
近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。
拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。
為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。
針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。
我想向大家說明：
1. 關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。
2. 關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。
3. 關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。
最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。
黃河臉書全文：
致 關心這件事的每一位朋友致，關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：
我是黃河。
這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。
身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。
在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。
現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。
在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。
我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。
