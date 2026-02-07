《世紀血案》劇組道歉認了「沒先通知林義雄」！急喊：絕無不敬之意

娛樂中心／曾郁雅報導



國片《世紀血案》才殺青就爆出未獲得改編原型「林宅血案」家人同意的內情，消息曝光馬上引發網路大炎上，楊小黎、簡嫚書、李千娜等人紛紛發文道歉，事件爆發後頻神隱的劇組於今（7日）發表聲明，認了「未能在第一時間登門請教」林義雄先生，並承諾在未來「將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」；面對演員遭炎上，劇組則認了溝通不周：「對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」





《世紀血案》劇組道歉認了「沒先通知林義雄」！急喊「未來會主動說明」：絕無不敬

《世紀血案》劇組認了「未能在第一時間登門請教」林義雄本人。（圖／民視新聞資料照）









【聲明全文】

針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司）， 虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下：

《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。

林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。

《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。

本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。





