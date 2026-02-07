《世紀血案》取材未獲林義雄授權 陳水扁喊話拒看：拍完才道歉捐片酬來不及了

取材自1980年代震撼全台的「林宅血案」的電影《世紀血案》，本月1日舉辦殺青記者會時，被質疑未事先取得當事人林義雄及家屬同意便開拍，引發各界撻伐。前總統陳水扁今（7）日在演講會上被問及此事時，回憶當年事件表示，「非常恐怖」。他強調，拍攝他人的故事必須事先取得當事人同意，這是天經地義的事情，「不可先斬後奏啊，這是倫理、職業道德跟法律規定，不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了。這天大地大的事情，林宅血案誰不知道？如此悽慘的事情。」

廣告 廣告

陳水扁回憶，當年「我也嚇了一跳」，當時他與美麗島事件的律師們正在開會，突然聽到林宅血案發生，「當事人還在開庭，結果家裡竟然發生這種天大地大的事，非常恐怖」。

陳水扁提到，後來他回家，發現後門被破壞，自己第一時間也不敢進去，後來發現房間被翻箱倒櫃，賊進來，把他的訂婚戒指、最有紀念性的東西拿走，「那會是真的小偷嗎？」

陳水扁指出，美麗島事件辯護歷經多年，他的女兒在讀國中時，曾在升旗時被教官點名說陳幸妤爸爸是「壞人」、美麗島事件的相關人都是「壞蛋」，甚至為美麗島辯護的律師也是壞人，女兒差點忍不住當場跟教官理論，「這不是單一事件，好幾位律師同伴都有類似經歷」。

陳水扁強調，林宅血案不是開玩笑的，要拍可以，但必須取得當事人同意，沒有人家同意，怎麼對都不對，最好就不要去看那部電影，「看你多會拍，你自己欣賞就好」。

更多風傳媒報導

