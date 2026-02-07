《世紀血案》取材自林宅血案 田秋堇證實未獲林義雄同意

監委田秋堇表示，「確實劇組方面沒有任何人跟他們聯絡，或者是說徵得林義雄先生跟他家人的同意。導演他要如何創作，當然是有他創作的自由，他至少應該要問一下當事時身歷其境的人，跟事實差別很大的話，那會不會對林先生造成二度傷害？」

國片《世紀血案》日前才剛殺青，主演之一的演員楊小黎週六（7日）發出千字長文，表示如果在拍攝前，就清楚知道這種狀況，會直接拒絕出演，無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻沒有取得當事人跟家屬理解及尊重的創作。

片中飾演林義雄的男星夏騰宏，也透過社群平台道歉，並表達未來將不再參與該片相關活動。

導演徐琨華至今沒有回應這件事，電影是否會如常上映，引發各界關注。