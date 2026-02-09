《世紀血案》受害者再+1！他痛揭「拍攝內幕」嘆：成誤導歷史的棋子

記者徐珮華／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄及其家屬同意，加上演員在殺青宴的不當發言，爭議持續延燒。除有演員自稱遭劇組合約書載明的「已經取得合法授權拍攝」矇騙，桃園市議員黃瓊慧也指出，負責該片服裝規劃的廠商「西服先生」於去年11月19受邀訂製、12月初完成定裝，時間相當緊迫，如今私訊她表示：「整部片粗糙、用意，現在知道原因了。」

《世紀血案》演員群楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏遭炎上。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

「西服先生」創辦人王文杉昨（8）日發文指出，該片所處時代的服飾美學與現代差異甚大，團隊必須翻遍老布料、進行精密打版，才得以還原當年樣貌。儘管當時製作期程極為緊迫、角色名單也尚未完全確定，團隊依舊專業趕工。然而，直到近日風波爆發，並閱讀演員聲明後，他才驚覺「原來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子」。

廣告 廣告

「西服先生」創辦人王文杉公開合作內幕。（圖／翻攝自王文杉臉書）

王文杉沉痛表示，沒想到這部電影竟是在未充分告知、未取得當事人同意的情況下拍攝，更疑似有竄改歷史、誤導大眾之嫌。身為合作廠商，他也提出「真相能完整重現在人民面前」的訴求，呼籲：「那些過往的權力過錯，欠林義雄家屬一個正式的道歉。唯有直面黑暗，歷史才不會重蹈覆轍。」

更多三立新聞網報導

伍思凱兒伍諒再爆爭議！遭控「拖欠借款、違反保護令」本人反應曝光

蔡幸娟白富美愛女爆紅！粉絲暴增7萬…突宣布「消失社群」原因曝光

陳昇畫展確定掰了！南美館「聲明全文」曝光：團隊提出取消合作

方文山蔣萬安春聯挨轟！政大教授「點出多項缺失」狠酸：沒讀書

