《世紀血案》夏語心、Junior也有演 臨時缺席記者會遭挖出

Junior及夏語心被挖出有參演電影《世紀血案》。（圖／翻攝自Junior、夏語心臉書）





電影《世紀血案》風波持續延燒，演員群包含李千娜、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河在昨（7）日發聲道歉，資深演員寇世勳在今日也發文致歉。不過，有網友挖出男星Junior（韓宜邦）與女星夏語心也在演出名單中。

《世紀血案》以1980年「林宅血案」為背景改編，不過事後爆出劇組未取得當事人林義雄等家屬同意、參演女星李千娜記者會失言以及導演背景惹議，掀起輿論怒火。而在殺青記者會採訪邀請中，演員名單還有Junior及夏語心，不過當天兩人臨陣缺席。

不少網友得知此事後，湧入Junior及夏語心的社群平台要求兩人道歉，「繼續神隱嗎」、「為了錢...在人家傷口撒鹽好嗎？你家人知道嗎？」、「連一篇道歉聲明也沒有？」、「還不道歉？」不過兩人至今尚未回應。



