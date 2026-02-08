《世紀血案》大咖片商身分曝 「中國快餐教父」創肯德基帝國！退休拍2爭議片

「費斯兔」負責人蘇敬軾在中國被譽為「快餐教父」。翻攝微博/謝紹東Bruce



電影《世紀血案》除了未經授權拍攝，演員們紛紛出面道歉，但越來越多線索發現製片方疑似別有用心。對此，不少人也聚焦製片商「費思兔文化娛樂」背後老闆，正是「中國快餐教父」蘇敬軾，他從1989年就加入中國肯德基前身，從4家門市成長至超過7000家，更成功收購「小肥羊」，近年還出書講述企業經營。沒想到，蘇敬軾退休返台拍電影，《幻術》直指319槍擊案背後是前總統李登輝，《世紀血案》又殘忍引用林宅血案，創作動機恐非藝術或商業，背後目的讓人感到恐怖。

名嘴溫朗東就點名，「費思兔文化娛樂」背後老闆，正是曾任中國肯德基執行長的台灣企業人士蘇敬軾。費思兔前一部作品《幻術》就以319槍擊案為背景，票房僅約236萬元，被外界視為慘賠收場，卻仍持續投入政治題材創作。

溫朗東也曝光，《幻術》甚至被費思兔自行上架至YouTube免費觀看，影片標題直指「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」相關操作當時就引發大量質疑，如今再拍《世紀血案》，被不少網友認為是「爭議路線一脈相承」。

至於費思兔負責人蘇敬軾到底是誰？他台灣出生、畢業於台大化工系，後赴美取得賓州州立大學化工碩士，以及賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA。

蘇敬軾1989年加入百勝餐飲集團前身百事集團餐飲事業部，負責北太平洋地區和中國的肯德基業務，當時中國肯德基只有4家門巿。蘇敬軾身段柔軟、經營有道，1995年起兼管中國必勝客業務，1998年升任中國百勝餐飲集團總裁，2008年再度升職當上百勝全球董事會副主席，任內收購「小肥羊」餐廳，並創立中式速食品牌「東方既白」，2015年退休時，他手上的肯德基、必勝客，擴展到7000多家。蘇敬軾也出書《正路》、《正路2》傳授企業經營理念，甚至中國媒體形容為「中國快餐教父」、「餐飲圈的孫悟空」。

隨著製片公司老闆身分曝光，不少網友點名費思兔恐怕很不單純，台北市議員簡舒培也質疑，費思兔資本額僅3萬元，為何能不考慮成本、票房，持續拍《幻術》《世紀血案》，並且主題涉入政治事件。外界也質疑，這恐怕不是單一製作失誤，而是整體創作立場與價值判斷的問題。雖然演員群都出面道歉，但事件已從電影內容，延燒至資金、製作與創作動機層面，短期內恐難平息。

