《世紀血案》失言狂燒 李千娜女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

李千娜日前在記者會上的發言遭網友砲轟。李鍾泉攝

改編台灣重大真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日殺青卻陷入爭議風暴。不僅被爆出拍攝前未取得當事人家屬同意授權，引發外界質疑是否消費傷痛，主演李千娜在記者會上的一段發言，更成為輿論導火線，連帶波及其女兒顧穎的社群平台也遭網友湧入留言砲轟。

日前在《世紀血案》殺青記者會上，李千娜談及拍攝心情時表示：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都活在恐懼當下，那如果重啟、重新翻整，也許會覺得沒有那麼嚴重、那麼恐怖，好像重新給了一個答案。」此番言論被外界解讀為淡化悲劇，引來大批網友怒批「冷血」、「不尊重受害者家屬」，質疑她對歷史傷痛缺乏同理心。

廣告 廣告

李千娜日前在記者會上的發言遭網友砲轟。李鍾泉攝

社群留言遭網友洗版

此外，李千娜在社群分享拍攝期間的開心花絮，也被認為與案件沉重性質形成強烈對比，貼文迅速遭灌爆留言，最終緊急刪除，仍止不住各界網友怒火，風波甚至波及家人。

李千娜剛踏入演藝圈的女兒顧穎，社群留言區這2天遭網友洗版批評，出現「妳媽覺得被滅門沒那麼嚴重」、「叫妳媽出來道歉」、「消費他人傷口」等激烈字眼。《世紀血案》尚未上映便陷入公關危機，後續如何面對授權與倫理爭議，備受各界關注。

顧穎的社群湧入大量留言砲轟李千娜。資料照



回到原文

更多鏡報報導

林宅血案搬上大銀幕家屬不知情？《世紀血案》爆爭議 林義雄秘書發聲了

《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血

國際名模「陳屍家中」死因曝光！年僅21歲才剛搬新家

車銀優有點無辜？200億逃稅案「鰻魚店跟父母無關」 是公司經營的「宣布重新開業」