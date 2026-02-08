《世紀血案》失言風波 李千娜二度道歉「宣布退出櫻花季」

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻爆出未獲得當事人林義雄及其家屬授權就展開拍攝，身為主演之一的李千娜月初在記者會上稱，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，此言一出遭到網友砲轟抵制，昨日她發出長文為自己輕率的態度及錯誤言論致歉，今（8）天她再度透過社群平台道歉，並宣布確定取消今年3月在高雄櫻花季的演出。

李千娜原定於3月13日高雄櫻花季首日登台表演，不過因為受到失言風波影響，網友對於她的道歉仍然不買單，她今天透過IG限時動態以黑底白字發文表示，「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿」。

李千娜發文宣布將不出席櫻花季的演出活動。圖／翻攝自IG@n_a_n_a_l_e_e

責任編輯／馮康蕙

