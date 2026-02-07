《世紀血案》女星全出面扛責！寇世勳神隱遭政界齊轟「躲女人背後」

記者林宜君／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，在3名女演員先後發表道歉聲明後，外界開始將焦點轉向劇組其他成員是否應出面說明，相關討論在政界與網路社群同步發酵。以1980年2月28日發生、至今未破的「林宅血案」為背景改編的電影《世紀血案》，近期因歷史題材處理方式及記者會言論引發社會關注。楊小黎、簡嫚書、李千娜已陸續公開致歉，但同樣出席殺青記者會、並在片中飾演警備總司令汪敬煦的寇世勳，至今未對相關爭議發表回應，使外界質疑聲浪升高。

前民進黨立委賴品妤在社群平台發文指出：「躲到三個女演員亂七八糟的聲明後面是一件很光榮的事情嗎？」（圖／翻攝自賴品妤Threads）

前民進黨立委賴品妤在社群平台發文指出：「躲到三個女演員亂七八糟的聲明後面是一件很光榮的事情嗎？」她質疑，導演、製片與相關男性演員至今未出面說明，反而讓女演員承擔輿論壓力，做法並不恰當。民進黨立委沈伯洋也在留言區表示，「那些躲在後面的有夠可惡」，顯示政界亦關注事件後續。

寇世勳至今未對相關爭議發表回應。（圖／翻攝自寇世勳IG）

回顧殺青記者會，寇世勳當時曾表示，片中角色「本身是一個很有高度的將軍，他沒有什麼特別的政治偏向」，並指出電影希望提供「重新理解歷史與真相的機會」，認為劇本內容具有高度，也是他決定接演的重要原因。然而隨著爭議擴大，相關說法也再次被外界檢視。此外，部分網路評論與粉專亦批評，劇組核心決策者與主要男性成員未即時回應，使外界觀感不佳，認為應由製作單位與主要負責人統一對外說明，以回應社會對歷史題材處理的疑慮。事件目前仍持續發酵，劇組後續是否進一步回應，備受關注。

