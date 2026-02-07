《世紀血案》如期上映？監製鬆口回應了「真實內幕曝光」：心裡不好受

記者林汝珊／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。稍早製片郭木盛也回應，還原拍片內幕。

郭木盛坦言在製作前確實未取得林義雄先生授權，因為林義雄角色片段並不多，原先是想等拍完後，再拿著片與林義雄方聯絡。也透露目前已和對方取得聯繫，對方回應：「下禮拜會有消息」。

郭木盛無奈表示，當初想的比較單純，劇組也都相當用心在拍攝，「大家還沒看到片，就批評成這樣，心裡難免不好受。大家看了之後就會知道，劇情跟大家想的其實不一樣。」

廣告 廣告

對於《世紀血案》是否還會如期上映？郭木盛則表示電影才剛進入後製階段，之後至少還要再半年到8個月的後製處理，到時候會在看大家的反應決定。至於演員們紛紛切割，則直言不免強，屆時劇組會再盡力為電影宣傳。

更多三立新聞網報導

《世紀血案》監製首發聲！認「拍完才找林義雄」：已刪血腥片段

認了沒通知林義雄！《世紀血案》還原始末：未能在第一時間登門請教

結婚30年！鄔君梅「導演尪病逝」 60歲大壽親吐喪夫噩耗

拍完才知沒授權！楊小黎道歉「記者會面露笑容」原因曝光

