《世紀血案》寇世勳道歉了！喊話製作單位停止後續製作 對造成二次傷害深感自責

改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未探訪及獲相關人士授權遭砲轟，主演之一的寇世勳今日發文道歉。（翻攝自臉書寇世勳 Johnny Kou）

改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未探訪及獲相關人士授權遭砲轟；演員簡嫚書、楊小黎等人都發聲致歉，李千娜也於IG宣布退出高雄櫻花季音樂會演出，並再次道歉；主演之一的寇世勳今（8）日也發文道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

資深演員寇世勳今日透過發文公開致歉，「對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。」因自身思慮不周、對歷史悲劇認知不足，對相關人士造成二次傷害，深感自責。

寇世勳提到，經過這段時間的沉澱與各界指教，意識到自己忽略了威權體制下角色背景所承載的意識形態，也低估了影視作品在詮釋真人真事時，可能對社會產生的引導與偏頗。他強調，演員在面對歷史創傷題材時，應肩負相應的社會責任。

此外，寇世勳表示「基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」他作為前輩深感遺憾與抱歉，「祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。」並再次向林家及所有相關人士及家屬致上誠摯歉意。

