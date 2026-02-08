《世紀血案》寇世勳道歉了 坦言「思慮不周」深刻反省中

電影《世紀血案》以林宅血案為背景，不過最近爆出劇組未獲當事人同意就拍攝，加上演員群在殺青記者會上的言論欠妥，掀起輿論熱議。資深男演員寇世勳為該片卡司之一，他8日透過聲明道歉，直言因個人思慮不周與對歷史悲劇認知不足，對林義雄先生、方素敏女士及其家人造成二次傷害，表達深刻自責之意。

資深男星寇世勳8日就《世紀血案》殺青記者會上的不妥言論道歉。（圖／翻攝自Facebook@寇世勳 Johnny Kou）

寇世勳首先向林宅血案遺屬林義雄、方素敏等人，與其他228受難者與家屬遺族道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責」。

廣告 廣告

他也坦言，由於成長背景與環境的局限，使他忽略威權體制之下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗，他對此「深刻反省」。

最後，寇世勳呼籲製作單位，「在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散」。

寇世勳8日發布《世紀血案》記者會相關事件的道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook@寇世勳 Johnny Kou）

寇世勳道歉聲明全文：

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

2026年2月8日

延伸閱讀

《豆腐媽媽》替身蘇德揚出院！ 未婚妻揭劇組沒付看護費、急診費

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員 金馬影帝莫子儀：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身墜地重傷「沒保險」！洪申翰：有違法就開罰