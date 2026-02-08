《世紀血案》寇世勳道歉了「深刻反省」 喊話「停止後續製作傳播」

《世紀血案》1日舉行殺青記者會。翻攝自寇世勳FB



電影《世紀血案》未經授權擅自拍攝林家血案，演員們陸續出面道歉，甚至其他曝光也遭到封殺，當天同樣出席殺青記者會的資深男星寇世勳，神隱多日後，今天（2／8）也在臉書發文道歉了。寇世勳表示，除了對林家人致上誠摯歉意外，更會深刻反省個人對歷史悲劇的認知不足。另外，寇世勳也希望製作方立刻停止後續製作與傳播。

《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，本來是該開心的場合，不料卻成為大翻車的現場。除了製作方沒有事前獲林家人授權，也不曾與慈林教育基金會聯繫，引爆全台怒火。另外，演員們當天說出「不恐怖」等輕鬆話語，也成為網友攻擊的對象。

演員夏騰宏、李千娜、楊小黎、簡嫚書等人昨天都發出長文道歉、切割劇組，並宣告不再參與此片任何宣傳活動。寇世勳今天稍早也在臉書發文道歉，他表示因自己的成長背景與環境，忽略了角色本身難以切割的意識形態。

寇世勳聲明全文：

我是寇世勳。首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳2026年2月8日

