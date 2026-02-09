《世紀血案》導演只是打工仔？殺青記者會沒被邀 爆編劇曾是「中國肯德基掌門人」

《世紀血案》爭議連發，導演徐琨華（左下圓圈）發聲致歉說明，該片劇本由出品人蘇軾敬（右下圓圈）親自撰寫。（費思兔提供／翻攝自臉書HKIFF Industry／嗶哩嗶哩）

《世紀血案》改編自林宅血案，但卻完全沒有獲得當事人及家屬授權同意，且導演的出身背景也被質疑有為當年情治單位「洗白」的嫌疑。在主演群陸續道歉切割後，該片導演徐琨華昨（8日）也公開表示，他是製作公司聘用的導演，還說殺青記者會他不是刻意缺席，而是根本沒有受邀導演的聲明中也證實，「劇本由出品人蘇敬軾先生親自編劇完成」，蘇的過往背景也被人起底。

《世紀血案》爭議不斷 導演發聲回應了

「林宅血案」至今46年真相未解，當年林義雄身為美麗島事件的政治犯，住家被情治單位監控，歹徒卻能進入屋內殺人，讓各界質疑歹徒的身分與情治單位有關，儘管促轉會、監察院要求調查仍未有結果。當天《世紀血案》殺青記者會上沒有看到導演徐琨華的身影，但主演的寇世勳卻爆料，徐琨華的祖父就是當年警總發言人徐梅鄰。前民進黨立委劉進興就質疑，由涉案一方的後代來詮釋這個題材是否適當，甚至有更多人懷疑該片為經當事人同意、目的是要竄改歷史。

爭議延燒數日，主演群陸續發聲道歉，徐琨華週日晚間也打破沉默，對於相關爭議做出回應。他解釋，2025年8月，製片人郭木盛在為《世紀血案》尋找導演，將「由出品人蘇敬軾先生親自編劇完成」的劇本交給他，徐琨華說，在和蘇溝通時，他曾提及當事人及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇的回應是「因為林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先生的意願的情況下，推進電影工作。」

導演徐琨華認了：身分本身對家屬就是傷害 稱自己沒話語權

徐琨華說，因為他在劇本中讀到的都是對林義雄及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下他接受了蘇的說法、接下了這個工作，「但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉。」

導演徐琨華稱自己沒有話語權，就連殺青記者會也不知情。（翻攝自臉書HKIFF Industry）

徐琨華也說，他忽略了自己的身分本身對受害者家屬就是一種傷害，他思慮不周願意承受指教，但他強調，「作為⼀名由製片⼈與製作公司雇用的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。」並表示殺青酒前的記者會他根本不知情、也沒有受邀，而非刻意缺席。

親自寫劇本的出品人蘇敬軾是何方神聖？

演員、導演，甚至製片方都將矛頭指向親自撰寫《世紀血案》劇本的出品人蘇敬軾，蘇其實不只是一個電影公司老闆，而是大有來頭。出身於台灣的他，在1998年當上百勝集團中國區的總裁，負責營運中國的肯德基、必勝客共7千多家門市，曾有「中國肯德基掌門人」的稱號，直到2015年才宣布退休。

蘇敬軾退休後回到台灣，以資本額3萬元成立的「費思兔文化娛樂股份有限公司」，開始投入電影工作，2019年推出首部作品《幻術》，號稱改編自319槍擊案，稱政治都是幻術，劇情暗示前總統李登輝與幕後主使有關；如今他又在未獲當事人同意下，改編林宅血案想搬上大銀幕，已外流的劇本中他還自誇《幻術》是很有意思的電影，並暗指有台獨教父之稱的史明與案件有關，引發各方抨擊。

蘇敬軾背景被起底大有來頭。（費思兔提供／翻攝自嗶哩嗶哩）

徐琨華已表明停止參與該片後製，該片未來正式上映的機率渺茫，但蘇敬軾為何不顧當事人同意也要籌拍此片，以及背後的資金來源為何，仍持續引發各界議論。

