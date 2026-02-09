「世紀血案」導演徐琨華今發6點聲明並道歉 目前暫停參與後製工作

記者倪有純攝

電影「世紀血案」風波延燒，在記者會出席演員一一道歉後，導演徐琨華在9日凌晨也發文了，他承認對此事判斷錯誤，也忽略自身身分對受害者家屬是一種傷害，自覺思慮不周，需向林義雄與家屬道歉；也表示會即刻暫停參與本片的所有後製工作。 導演徐琨華的父親是導演徐小明，也曾拍過美麗島事件的《去年冬天》，以及外籍移工題材的《望鄉》，作品有相當人文關懷。

而「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重，其製作方費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒於7日發出聯合聲明致歉，9日導演徐琨華也發聲明，他表示作為由製作公司聘用的導演，有責任去回應大眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。 徐琨華在聲明中透露，「世紀血案」劇本由出品人蘇敬軾親自編劇完成，而接到劇本第一次溝通的時候有提及當事人及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇敬軾則回應是，「因為林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先生的意願的情況下，推進電影工作」。 徐琨華看了劇本後，「讀到的都是對林先生及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作」；徐琨華表示，「林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉」。 徐琨華的父親徐小明是台灣電影製片兼導演，其祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人，徐琨華的父親是名導演徐小明，也引發外界關注， 在聲明中也提及個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力」。 參演的演員群陸續道歉，徐琨華也呼籲外界不要再怪罪參與這部電影的所有演員與工作人員。「絕大部分的演員是因為我而參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與工作人員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉」。 最後徐琨華表示殺青酒時的記者會並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。徐琨華也說，「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製工作」。 徐琨華6點完整說明如下： 1. 2025年8⽉，製片⼈郭⽊盛先⽣將《世紀⾎案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是：因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正⾯描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不⾜的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。 2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。 3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。 4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。 5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。 6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。 對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。 最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。 徐琨華