《世紀血案》導演徐琨華發聲致歉 將暫停參與後製工作但強調「沒有太多決策權」
電影《世紀血案》取材自真實發生過的林宅血案，日前舉辦殺青記者會時，被網友批評演員發言不當，後續又爆出該片根本未獲林義雄本人或家屬授權，引發爭議。導演徐琨華昨日（2/8）對此發布聲明，坦承對此事判斷錯誤，也忽略自身身分對受害者家屬就是一種傷害，自覺思慮不周，需向林義雄與家屬道歉，並表示會即刻暫停參與本片所有後續工作。
《世紀血案》以林家血案為主軸，卻未獲得相關人授權，引發外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。製作方費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒7日發出聯合聲明致歉，導演徐琨華昨日也發布聲明，表示作為由製作公司聘用的導演，有責任回應大眾的疑慮，對錯誤負起責任並道歉。
徐琨華在聲明中也還原拍攝過程，指出全片起於去年8月，製片人郭木盛將出品人蘇敬軾編劇的劇本遞給他，希望他和蘇敬軾討論是否承接導演工作。徐琨華提及，第一次溝通時，他就曾提及當事人及家屬的意願問題，當時蘇敬軾回應，由於林義雄曾公開表示不願談及家門不幸之事，因此希望能在尊重林義雄意願的情況下，推進電影工作。
徐琨華表示，由於看完劇本後，讀到的都是對林義雄及其家人方方面面的正面描寫，並為其遭遇感到悲憤不平，因此接受了蘇敬軾的說法，並接下導演工作，「但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉。」
徐琨華的祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人、父親徐小明是台灣電影製片兼導演，針對外界質疑他拍攝此片動機可疑，徐琨華聲明，他個人的身世背景和林家血案這個悲劇，迄今仍存在難以忽略的調適難度，儘管一開始就曾提醒出品人和製片人，卻忽略了他的身分本身，對受害者家屬就是一種傷害，「這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。」
徐琨華表示，之所以直到現在才出面，是因為他認為該謹守分際，不應在劇組發出聲明前發言，並表示作為製片人和製片公司雇用的導演，他除了負責將劇本影像化以外，製片過程中並沒有太多的話語權和決策權，殺青記者會也並非刻意缺席，而是不知道有殺青酒會前有記者會、也未受邀。
對於參演的演員陸續道歉，徐琨華也呼籲外界，不要再怪罪參與這部電影的所有演員與工作人員，「絕大部分的演員是因為我而參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與工作人員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。」
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉，...