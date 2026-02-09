《世紀血案》導演徐琨華發聲致歉 將暫停參與後製工作但強調「沒有太多決策權」

世紀血案導演徐琨華8日發表聲明致歉，並表示會暫停電影製作。翻攝自臉書HKIFF Industry



電影《世紀血案》取材自真實發生過的林宅血案，日前舉辦殺青記者會時，被網友批評演員發言不當，後續又爆出該片根本未獲林義雄本人或家屬授權，引發爭議。導演徐琨華昨日（2/8）對此發布聲明，坦承對此事判斷錯誤，也忽略自身身分對受害者家屬就是一種傷害，自覺思慮不周，需向林義雄與家屬道歉，並表示會即刻暫停參與本片所有後續工作。

《世紀血案》以林家血案為主軸，卻未獲得相關人授權，引發外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。製作方費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒7日發出聯合聲明致歉，導演徐琨華昨日也發布聲明，表示作為由製作公司聘用的導演，有責任回應大眾的疑慮，對錯誤負起責任並道歉。

徐琨華在聲明中也還原拍攝過程，指出全片起於去年8月，製片人郭木盛將出品人蘇敬軾編劇的劇本遞給他，希望他和蘇敬軾討論是否承接導演工作。徐琨華提及，第一次溝通時，他就曾提及當事人及家屬的意願問題，當時蘇敬軾回應，由於林義雄曾公開表示不願談及家門不幸之事，因此希望能在尊重林義雄意願的情況下，推進電影工作。

徐琨華表示，由於看完劇本後，讀到的都是對林義雄及其家人方方面面的正面描寫，並為其遭遇感到悲憤不平，因此接受了蘇敬軾的說法，並接下導演工作，「但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉。」

徐琨華的祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人、父親徐小明是台灣電影製片兼導演，針對外界質疑他拍攝此片動機可疑，徐琨華聲明，他個人的身世背景和林家血案這個悲劇，迄今仍存在難以忽略的調適難度，儘管一開始就曾提醒出品人和製片人，卻忽略了他的身分本身，對受害者家屬就是一種傷害，「這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。」

徐琨華表示，之所以直到現在才出面，是因為他認為該謹守分際，不應在劇組發出聲明前發言，並表示作為製片人和製片公司雇用的導演，他除了負責將劇本影像化以外，製片過程中並沒有太多的話語權和決策權，殺青記者會也並非刻意缺席，而是不知道有殺青酒會前有記者會、也未受邀。

對於參演的演員陸續道歉，徐琨華也呼籲外界，不要再怪罪參與這部電影的所有演員與工作人員，「絕大部分的演員是因為我而參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與工作人員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。」

