「世紀血案」導演徐琨華發聲道歉 暫停參與後製工作

（中央社記者洪素津台北8日電）電影「世紀血案」風波延燒，導演徐琨華承認對此事判斷錯誤，也忽略自身身分對受害者家屬是一種傷害，自覺思慮不周，需向林義雄與家屬道歉；也表示會即刻暫停參與本片的所有後製工作。

「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重，其製作方費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒於7日發出聯合聲明致歉，今天此片導演徐琨華也發聲明，他表示作為由製作公司聘用的導演，有責任去回應大眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。

廣告 廣告

徐琨華在聲明中透露，「世紀血案」劇本由出品人蘇敬軾親自編劇完成，而接到劇本第一次溝通的時候有提及當事人及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇敬軾則回應是，「因為林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先生的意願的情況下，推進電影工作」。

徐琨華看了劇本後，「讀到的都是對林先生及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作」；徐琨華表示，「林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉」。

徐琨華的父親徐小明是台灣電影製片兼導演，其祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人，徐琨華在聲明中也提及個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力」。

參演的演員群陸續道歉，徐琨華也呼籲外界不要再怪罪參與這部電影的所有演員與工作人員。「絕大部分的演員是因為我而參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與工作人員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉」。

最後徐琨華表示殺青酒時的記者會並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。徐琨華也說，「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製工作」。（編輯：陳正健）1150208