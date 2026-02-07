「世紀血案」導演徐琨華背景曝 昔警總發言人後代引質疑

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》爭議持續延燒！如今導演徐琨華身分也被發現，他的祖父徐梅鄰，正是「林宅血案」發生當年，警備總部發言人，加上演員聲稱「劇本沒有意識形態」，引爆質疑聲浪。

「世紀血案」導演徐琨華說：「大家好，我是徐琨華，我是在台灣出生。」對著鏡頭侃侃而談，分享作品理念，他就是電影《世紀血案》導演徐琨華，爆發疑似未經同意翻拍爭議，尚未對外發聲，但更令外界震驚的是，他的祖父徐梅鄰，正是「林宅血案」當年，警備總部的發言人。

廣告 廣告

這立場如何能貼近當年事件原貌，也引發外界諸多質疑，藝人寇世勳說：「導演的爺爺徐梅鄰將軍，是當時警備司令部的發言人，所以他對這個案子本身，他也有很濃厚的興趣。」

不只導演身分引發議論，《世紀血案》是由費思兔文化娛樂公司拍攝，他們上一部製作的電影《幻術》，也有類似爭議，幻術預告，主打台灣第一部，政治懸疑電影，講述319槍擊案，所有角色都使用真實政治人物原名。

但作家唐墨揭露，費思兔文化娛樂公司，同樣沒有訪談過任何人，就用自己的想像拍了319槍擊案，並給出李登輝隨扈，唆使凶手射殺陳呂推論，空景，根據公開平台資料，費思兔文化娛樂公司地址，就位在台北市松江路上，但實際走訪現場，完全找不到這間公司，讓整起事件更加撲朔迷離。

原始連結







更多華視新聞報導

死刑犯轉型「破億票房導演」 顏正國人生謝幕

舒淇首部執導作品登台！ 首映前談「當導演心得」

挺罷免拍短片遭恐嚇 導演楊力州報案「生命受到威脅」

