《世紀血案》導演徐琨華身世背景遭寇世勳爆料 缺席殺青宴驚人原因曝光

寇世勳在《世紀血案》中飾演汪將軍。李鍾泉攝影

《世紀⾎案》翻拍美麗島事件林義雄家人滅門血案，卻沒向被害人家屬徵得同意就拍攝，近日引發軒然大波，幾乎所有演員及導演徐琨華都發聲回應。而徐琨華被發現祖父就是昔警備總部發言人徐梅鄰上將，竟是由大腕級演員寇世勳在殺青宴受訪時曝光，也因此激化出大眾反感與抗議。

寇世勳在《世紀⾎案》中飾演警備總部總司令汪敬煦，他受訪時提到自己的成長背景就經歷過此事件，被讚將當時年代的氛圍感詮釋很好，其他人都被導演要求拍攝多次，只有他都是一次過關，楊小黎還透露，導演看寇世勳的戲，都是「眼冒星星、散發光芒」，充滿崇拜之情。

《世紀血案》殺青宴上，楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏受訪引發爭議。李鍾泉攝

寇世勳受訪時爆料，徐琨華的爺爺就是徐梅鄰，「所以導演對這個案子也有很濃厚的興趣。」而雖然自己經歷過這個時代，且只有一場戲，但導演還是交代給他許多功課，包括看汪敬煦自傳，描述228事件的《悲情故事》再看一遍，他也都乖乖照做，但忍不住笑飆髒話。

徐琨華認錯：忽略我本身就是一種傷害

對於自己的成長背景，被認為是「加害者後代消費過去的受害者」，徐琨華聲明中也表示：「過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。」、「我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。」

導演徐琨華。翻攝HKIFF Industry官方臉書

外界認為徐琨華連日來神隱不發聲，甚至不敢出席殺青宴受訪，他也表示，自認是被製片方「雇用的導演」，「我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。」沒有受訪也並非刻意缺席，「而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。」對於近日的風波，他也表示將停止《世紀血案》後製工作。



