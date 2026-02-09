《世紀血案》導演徐琨華道歉了！ 宣布即刻暫停後製

電影《世紀血案》爭議持續延燒，身為警總發言人徐梅鄰後代的導演徐琨華，8日晚間終於打破沉默發表聲明。徐琨華坦承，去年8月接下導演工作時，曾向出品人蘇敬軾詢問是否需要聯繫當事人及家屬，但蘇敬軾回應稱，因林義雄曾公開表示不願談及家門不幸之事，希望在尊重其意願的情況下推進電影工作。

徐琨華表示，當時因劇本中對林義雄都是正面描寫，且為其遭遇感到悲憤不平，因此接受了這個說法。然而他坦言，如今明瞭這個判斷遠遠不足，林義雄與家屬的感受才是籌備過程中最關鍵的因素，必須為思慮不周向林義雄及家屬致歉。

關於自己警總發言人後代的身分，徐琨華承認雖然一開始有提醒製作方，但忽略了自己的身分本身對受害者家屬就是一種傷害。他表示願意承受所有指教，為傷痕的彌合而努力，同時希望焦點不要轉移到與電影無關的家人身上。

更令人費解的是2月1日殺青記者會的安排。根據現場媒體觀察，當天只有演員出席受訪，導演、監製等主創團隊全部缺席。工作人員當時表示導演較為內向、不擅長面對媒體，但徐琨華在聲明中卻說自己「不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀」，而監製郭木盛則稱當天在現場，不受訪是「公關人員的安排」。

一位資深業界人士向媒體透露，經詢問當天狀況，演員們到了現場才知道有受訪環節。該人士直言：「我真的沒看過殺青酒導演、製片不在現場的，這很像一個局。哪有記者會這樣安排？如果是一個正正當當的戲，該站出來的人就站出來。」

徐琨華在聲明中強調，作為一名受雇的導演，自己在製作過程中沒有太多話語權和決策權，但當點頭接下導演工作的那一刻，就必須對作品負起責任。他宣布即刻暫停參與本片所有後製工作，以表示對林義雄的歉意。

徐琨華也為演員和工作人員抱不平，表示絕大部分演員是因為信任他而參與演出，但自己未能保護好這份信任，讓他們受到指責並面對爭議，深感抱歉。他希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與電影的演員與工作人員。

業界人士擔憂，這次事件可能產生寒蟬效應，未來會有越來越多演員選擇不敢接演政治題材。該人士認為演員對劇組的信任已蕩然無存，並鼓勵受影響的演員應該提告製作公司：「這牽扯到一輩子表演生涯，提告雖然影響工作，但確實已經造成了傷害。」

徐琨華最後表示，希望自己的行為不會壓縮往後台灣電影的創作自由與對話空間，並再次向林義雄及其家屬致上最深的歉意。這起事件凸顯了台灣影視圈在處理歷史傷痕題材時的倫理困境，也暴露出製作方可能利用演員信任的問題。

