《世紀血案》導演徐琨華道歉了 宣布退出後製工作

《世紀血案》掀起爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）





以1980年「林宅血案」為藍本的電影《世紀血案》，近期因未獲受害者家屬同意拍攝及演員發言等爭議，引發社會譁然。繼演員群致歉後，繼演員群致歉後，導演徐琨華正式發布聲明，坦言自己忽略自身身份對受害者家屬所造成的傷害，承認思慮不周，並表示將停止一切後製工作，也承諾「我願意承受所有指教，並為傷痕的彌合而努力」。

因「正面描寫」接下執導 徐琨華認：家屬感受才是關鍵

徐琨華在聲明中還原接案過程，並表示在2025年8月接下導演一職時，曾向出品人蘇敬軾及製片人郭木盛提出「當事人意願」的疑慮。但當時出品人回應「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作」。

徐琨華指出，「因為在劇本中讀到的都是對林先生及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作」，不過他卻沒有意識到林先生和家屬的感受才是最重要的，也忽略自己的身分對他們來說就是二度傷害，他強調「我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上」。

徐琨華宣布退出後製工作

針對日前演員李千娜等人的失言風波，徐琨華也請求各界，不要怪罪參與演出的演員與工作人員。他表示「絕大部分演員是因為我而參與，我沒能保護好這份信任，讓他們受到指責，我深感抱歉」。徐琨華也宣布退出後製工作，並再次向林義雄先生及其家屬致上最深的歉意。

徐琨華聲明全文如下：

關心林宅血案與電影《世紀血案》的社會大眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。

這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大眾傳媒的疑慮與爭議，造成社會資源的耗費。我作為由製作公司聘用的導演，有責任去回應大眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。以下，針對我參與這部電影工作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。

一、

2025年8月，製片人郭木盛先生將《世紀血案》劇本遞給了我，劇本由出品人蘇敬軾先生親自編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先生接觸討論是否承接導演工作。第一次溝通時，我曾提及當事人及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先生的回應是：因為林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先生的意願的情況下，推進電影工作。同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先生及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不夠的，林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先生與家屬誠摯地道歉。

二、

我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與工作人員。絕大部分的演員是因為我而參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與工作人員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。

三、

我成長在台灣民主自由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然一開始我有提醒出品人和製片人，但我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。

四、

我本著尊重電影是一個團隊分工及職場倫理，作為一名由製片人與製作公司雇用的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為一名工作人員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發言，但這樣的延宕出面也引發社會多日爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演工作的那一刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。

五、

作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製工作。

六、

最後，對於曾經給我工作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的行為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。

對所有關心此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹麻煩了。

最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。

徐琨華

2026.2.8



