《世紀血案》導演徐琨華道歉了！認自身判斷不足：即刻退出後製工作
電影《世紀⾎案》取材自台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄及其家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈。在相關爭議延燒後，多名主演紛紛出面致歉，該片導演徐琨華在神隱多日後，於昨（8）日深夜發布聲明，承認是自身判斷不足，除了向林義雄家屬致歉，並宣布即刻退出該片所有後製⼯作。
徐琨華表示，當時承接導演工作時，曾詢問過當事⼈與家屬的意願問題及相關溝通，但製片方表示，因為林義雄曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，希望在尊重林義雄意願的情況下推進電影⼯作，加上劇本中多以正面角度描寫，因此便接受了這樣的說法、接下這份⼯作。然而隨著爭議延燒，徐琨華坦言，自己如今已經明瞭到這個判斷遠遠不⾜，當事家屬的感受才是最重要的，作為導演確有思慮不周之處，因此向林義雄與家屬誠摯地道歉。
徐琨華特別提到，希望社會大眾不要再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員，因為絕⼤部分的演員都是因為自己⽽參演，但他⾝為導演沒能保護好這份信任，讓他們受到指責並不得不⾯對爭議，對此感到相當自責。
徐琨華也提及，身為成長在台灣⺠主⾃由社會的世代，明瞭是非與正義的價值，但⾃戒嚴以來的社會傷痕⾄今尚未完全弭平，這使得他個⼈的⾝世背景與林家⾎案這個悲劇本⾝，迄今仍存在著難以忽略的調適難度，「我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害」，坦言願意承受所有指教，為彌合傷痕努⼒，同時也希望⼤家不要把焦點轉移到跟電影無關的家⼈⾝上。
至於當時未出席殺青酒記者會，徐琨華透露，自己並非刻意缺席，⽽是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀，所以當電影引發公眾疑慮時，本著尊重電影的團隊分⼯及職場倫理，認為作為⼀名⼯作⼈員應謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出⾯也引發社會多⽇爭議，對此深感歉意並責無旁貸。
徐琨華說，雖然這部電影並非由他發起，但當自己點頭接下導演⼯作的那⼀刻，就必須對這部作品的品質與公評負起責任。而作為導演，為了表⽰對林義雄的歉意，將即刻暫停參與該片的所有後製⼯作。
最後他也說，電影作品是能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，但他卻疏忽了上述種種前提，這部分是自己不夠成熟，希望這次的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作⾃由與對話空間。
責任編輯／馮康蕙
