《世紀血案》導演身份惹議 網紅發聲質疑：經紀公司全員在睡覺？

《世紀血案》爭議持續延燒。李鍾泉攝

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的國片《世紀血案》爭議持續延燒，不僅爆出未取得家屬授權便開拍，劇本內容還被質疑影射民主運動人士史明為兇手。對此，網紅「廣告小妹」凡槿也在社群開砲，直指導演身世背景公開可查，多位大牌演員與經紀團隊接戲前竟毫無查證，「難道全員都在睡覺？」

開拍前未善盡審核之責

凡槿在發文中表示，自己很困惑：「那些演員們有經紀人或助理嗎？演員本身不知道導演的身份就算了。但導演徐琨華的簡介就寫在維基百科，連爸爸、祖父是誰都有欸。」凡槿直言，演員名單中有兩位是自己很欣賞的演員，經紀公司為藝人接下工作前，理應進行最基本的風險評估與事前調查，但竟出現如此明顯的查證疏失，難道「經紀公司全員在睡覺嗎？」

廣告 廣告

事實上，風波擴大另一關鍵，是導演徐琨華的家族背景曝光。日前在殺青記者會上，飾演「汪將軍」的資深演員寇世勳提到，徐琨華的祖父為昔日前警總發言人徐梅鄰，原意是強調導演與題材的歷史連結，卻意外觸動敏感神經，令外界質疑聲浪瞬間升高，也讓電影立場與創作動機備受檢視。



回到原文

更多鏡報報導

社群爆紅白富美身分起底！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟獨生女

楊烈遭威脅不准唱日文歌！昔被丟玻璃罐插眼險失明 金曲歌王得獎即失業內幕曝光

51歲楊采妮真實現況惹關注 曝亡父生前紅包照藏洋蔥

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」