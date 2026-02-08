《世紀血案》導演道歉了！ 徐琨華宣布暫停參與後製：我的身分對受害者家屬就是傷害

「林宅血案」被改編成電影《世紀血案》，但未取得當事人林義雄及其家屬授權同意惹議。（圖：費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》，由於未取得當事人家屬授權拍攝引發爭議，繼片中演員發文道歉，導演徐琨華也在昨天（8日）發出聲明，宣布即刻暫停參與本片的所有後製⼯作，並向林義雄先生和其家屬致上歉意。（請聽AI報導）

徐琨華說明，劇本中讀到的都是對林義雄先生及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，儘管對方沒有授權，仍然接下導演工作，但現在明瞭這個判斷遠遠不足。

由於祖父徐梅鄰曾任警備總部發言人，徐琨華說個人的身世背景跟林家血案悲劇本身，仍存在著難以忽略的調適難度，忽略了我的身份本身，對受害者家屬就是⼀種傷害，這是我思慮不周，願意承受所有的指教。

世紀血案多名演員也表態，Junior（韓宜邦）表示，合約載明獲得合法授權，才沒有進一步查證，呼籲製片方停止後製，更表示如果電影上映，絕對不會進戲院觀看。夏語心坦言因為對歷史案件了解不足，在未求證劇組是否取得同意的情況下，就客串演出，對相關人員造成無法挽回的傷害。

資深演員寇世勳也打破沉默，承認自身對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）