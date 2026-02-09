《世紀血案》導演道歉！他揪2字貓膩開轟了

▲綠委王義川今（9）日痛批，電影《世紀血案》導演徐琨華道歉還在玩文字遊戲，「笑死人」。（圖／民進黨臉書）

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑有意影射兇手身份等引發軒然大波，導演徐琨華已道歉，並宣布「暫停參與本片所有後製工作」。對此，綠委王義川今（9）日痛批，徐琨華稱不參與，就會變成別人參與，「還在玩文字遊戲，笑死人」。

針對電影《世紀血案》風波，王義川今（9）日接受媒體聯訪時表示，這部電影要同時摧毀林義雄、史明，太不道德了，而前一部電影、前一批人想要摧毀李登輝，這樣對嗎？

王義川指出，導演稱不參與後續製作，「講什麼瘋話？你不參與，那就別人參與，不然你就說，現在拍的全部拿出來公開燒掉」，後續不製作，就叫別人製作，「還在玩文字遊戲，笑死人」。

王義川敬告台灣所有電影院，這部電影只要上架，他就發動全民抵制那一家電影院，「全台灣連鎖的電影院全部給他抵制，哪一家電影院敢上映這部電影？」

