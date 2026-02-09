"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉

政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導

取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。

電影"世紀血案"還未上映，卻因種種爭議鬧得滿城風雨，導演徐琨華沉寂多天，如今終於致歉了。

徐琨華聲明，作為導演我有責任回應大眾疑慮、並對錯誤負起責任道歉，更強調他忽略了身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害，願承受所有指教、也表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製工作。道歉聲明發了，卻依舊沒平息外界怒火。





「世紀血案」風波擴大 幕後牽涉中資時機敏感

文化部長李遠（2.8）：「誰投資誰拍誰編劇，就是可惡到不是動機喔，他怎麼不知道這個血案的重要性，簡直是踐踏台灣人，他如果真的拍出來，我完全相信他又是再一次的，踐踏台灣人傷害台灣人，而且藐視我們的歷史。」

李遠話說的重。"世紀血案"改編台灣重大歷史案件"林宅血案"，懸案至今未偵破，導演卻未經當事人林義雄及家屬授權、恣意開拍，引爆爭議。建築師唐嘉鴻分析，導演阿公是當年負責監視這起命案的機關、警備總部發言人，這絕非單純商業片。孫子偷偷拍了電影，說"沒意識形態"，這不叫中立這叫洗白。更痛批把白色恐怖故事去政治化去KMT時代的國家暴力，對誰有利？對想翻案的國民黨有利，對想消解台灣民主認同的北京也有利。

時事評論員李文成：「這部片的目標，他絕對不是為了賺錢，他是希望能夠擾動，台灣現在的輿論風向，讓台灣人民對自己的民主產生質疑，甚至產生民主運動的先驅們，本身就是一群居心叵測，居心不良甚至可以對自己同伴，下手的這個形象，我認為這是這部片裡面，包藏的禍心。」





「世紀血案」風波擴大 幕後牽涉中資時機敏感

電影爭議滿滿，但國民黨團悶不吭聲，卻開記者會，緊咬電影"零日攻擊"導演，對他們涉嫌侵害著作權問題提告一事，反轟導演是"威權"。

立委（國）吳宗憲：「導演他這個提告是有問題的，這個提告其實是，他侵害的是言論自由，一方面你說反威權回過頭來，自己竟然是站在威權的地方。」

立委（民）邱議瑩：「威權的陰影，在國民黨的內心裡頭並沒有過去，你可以想像，隨時會有人拿著開山刀衝到你家，不是你們這些演員們說的，沒那麼可怕，那是一個對我來講...，一輩子都沒辦法忘記，也沒辦法抹滅的陰影。」

邱議瑩說到哽咽、難掩情緒。白恐是多少人不敢的痛苦記憶，卻被中資電影，在選舉年意圖洗白，水有多深，可想而知！





